星國網銀各顯神通 狂祭優惠搶攻客群

新加坡數位零售銀行使出渾身解數，為要贏得新客戶，兩家在去年推出的網銀優信銀行（Trust Bank）與GXS銀行正提供更低的費用、更多的優惠以及取消帳號最低餘額，為要向傳統銀行搶攻客群。但專家認為，如何留住顧客才是最大挑戰。

研究顧問公司Kapronasia創辦人暨董事卡普隆（Zennon Kapron）說，優惠能換來極大用戶數，「但卻沒辦法一直持續，因為這需要投入補貼」。

新加坡在2020年4月發放四家網銀執照。取得完全網銀執照兩家業者分別是叫車平台Grab和新加坡電信集團Singtel合設的GXS Bank、及電子商務集團Sea旗下MariBank，主要服務零售客戶。

另外兩家取得數位批發銀行執照的是螞蟻集團的ANEXT Bank與綠色連結數位銀行（GLDB），主要服務中小企業與其他非零售業務。

GXS Bank目前提供服務予受邀的顧客和員工，MariBank則僅限於Sea集團的員工使用。

至於渣打銀行與超市連鎖集團FairPrice合資成立的優信銀行則無須特別申請網銀執照，因為渣打為了建立經營數位銀行的公司，已額外取得完全銀行執照。優信銀行強調顧客數已突破45萬，五個月內市占上看9％。該網銀信用卡的新用戶可獲得FairPrice超市價值25星幣（約18.8美元）的消費券，還可累積消費點數。

卡普隆認為，「雖然提供優惠可在短期內贏得客戶，但能否吸引顧客回頭使用，就是一大挑戰。」

為了吸引顧客，網銀往往祭出免除年費、無須最低帳戶餘額等優惠，但根據Simon-Kucher去年公布的報告指出，全球25家數位銀行中，只有兩家獲利。此外，卡普隆指出，星國銀行市場早就競爭激烈，數位銀行並未展現差異性，當用戶領完折扣或優惠，如何吸引客戶繼續使用才是最大難題。