中澳融冰？ 外媒：大陸買家購買澳洲棉花

中國棉花買家正在購買澳洲產品，因為在外交解凍、其他受制裁商品貿易逐漸恢復的情況下，預計中國對澳洲棉花的非正式禁令也可能會解除。

路透社報導，澳洲商人Tom Zheng透露，中國最大的國有棉花買家之一、中華棉花集團的澳洲子公司，正將澳洲棉花運往青島的保稅倉庫，且可能還會將產品送往其他地點。

Tom Zheng說，如果非官方禁令解除，這些棉花可以銷往利潤豐厚的中國國內市場，不然，免稅區內的公司也可以將產品進行再出口。他指出，「這不完全是一場打賭，因為在中國免稅區也可販售」，而他預計兩國關係會得到改善，禁令也會解除。

另一位不願具名的貿易商表示，幾個月來，澳洲棉花一直在運往中國，小批貨物已經清關。

中國海關數據顯示，2022年中國只進口約2萬噸澳洲棉花，而2019年為40萬噸。而去年11月，中國國家主席習近平與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後，兩國外交關係緩和，煤炭貿易限制已經部分解除。

澳洲棉花產業公會（Cotton Australia）會長凱伊（Adam Kay）表示，他聽說中國商人正在簽訂5月份的棉花遠期合約。他補充說，如果貿易仍然受阻，中國商人會將產品供應轉移到其他地方。

（旺報 陳冠宇）

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