升息恐慌籠罩 道瓊崩近700點 那指瀉2.5%

美國2月PMI數據強勁，引發投資人對於聯準會鷹派升息的擔憂，刺激美債殖利率飆升，復以沃爾瑪等企業財測黯淡，市場情緒低迷，華爾街股市21日開低走低，四大主要指數終場盡墨。

道瓊工業指數重摔697.10點或2.06%，以33,129.59點作收，寫下去年12月15日以來的最差單日表現；標普500指數重挫81.75點或2.00%，收3,997.34點，同樣為12月15日以來最差單日表現；那斯達克指數大跌294.97點或2.50%，收11,492.30點；費城半導體指數狂瀉99.604點或3.31%，收2,906.264點。

數據方面，標普全球（S&P Global）21日公布採購經理人初步調查顯示，美國2月服務業PMI初值報50.5，不僅高於市場預期的47.3，且創下去年6月以來的新高，亦是6個月以來首次站在榮枯線上方；而製造業PMI初值則是從前值46.9攀升至47.8，略高於市場預期的47.1。受到服務業的強韌所推動，美國2月綜合PMI初值為50.2，高於市場預期前值的47.5以及前值46.8，亦寫下8個月來的最高。

美國PMI數據發布後，10年期國債殖利率攀升13個基點至3.9%，而2年期國債殖利率則攀升11個基點至4.7%，雙雙創下去年11月以來最高。

政經方面，在俄烏戰爭即將屆滿一年之際，美國總統拜登（Joe Biden）於20日閃電訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行閉門會談，拜登在會中重申西方盟友對於烏克蘭的堅持，並宣布額外追加5億美元的軍援；此外，外媒早前報導，美國有意對俄羅斯實施更多制裁措施，美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）於21日表示，西方國家必會阻斷俄羅斯取得入侵烏克蘭的財政來源，他國企業若協助俄羅斯躲避西方國家的制裁的，將會面對懲罰措施。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）隨後於21日發表國情咨文，宣布將暫停參與美俄間的核武規範條約《新削減戰略武器條約》（New START），並警告將恢復核武測試。

個股方面，主要科技股21日普遍下跌，亞馬遜重挫2.11美元，跌幅2.17%，收報95.09美元；Google下滑1.47美元，跌幅1.55%，收報93.12美元；微軟下跌3.94美元，跌幅1.53%，收254.12美元；蘋果挫跌2.14美元，跌幅1.40%，收在150.41美元；Meta逆勢揚升1.71美元， 漲幅0.99%，收在174.590美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫1.34美元，跌幅1.49%，收報88.76美元；日月光ADR下跌0.07美元，跌幅0.99%，收在7.03美元；聯電ADR小幅上漲0.05美元，漲幅0.56%，以8.14美元作收。

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