普丁暫停削減武器條約 警告恢復核試爆

俄羅斯總統普丁21日在年度國情咨文演說表示，俄國將暫停參與美俄僅存的核武規範條約－《新削減戰略武器條約》（New START），並警告將恢復核武測試。

普丁表示：「我今日被迫宣布俄國暫停參與《新削減戰略武器條約》。」他稱華府部分人士考慮重啟核武測試，若有必要俄國也應該做好準備。普丁表示俄國不會率先行動，但如果美方恢復測試，俄國便會跟進。

俄羅斯攻打烏克蘭將於24日屆滿一年，美國總統拜登20日意外出訪烏克蘭，普丁隨即在次日的演說矢言繼續出兵。

普丁在演說中表示，西方欲利用史無前例的制裁摧毀俄國經濟，俄國將強力對抗。西方制裁俄國反倒自傷，引發能源危機和導致物價飛漲，讓經濟蒙受數兆美元風險，然而俄國的收入卻未因此枯竭。

普丁指出，西方國家欲讓俄國人民受苦，但他們的算計並未成真，俄國的經濟和管理制度比西方想像的還要強勁。西方制裁俄國卻引火自焚，導致物價上揚、就業流失和能源危機，但主政者卻告訴人民俄國才是始作俑者。

國際貨幣基金（IMF）估計，規模2.1兆美元的俄國經濟今年可望擴張0.3％，成長率遠遠遜於大陸與印度，但已經比開戰之初預期的強得多。

普丁譴責西方挑起烏克蘭衝突，指稱以美國為首的西方國家欲在全球事務追求「無限權力」。

普丁指控以美國為首的北約誤以為能夠打敗俄國，為俄烏衝突火上加油。他向俄國政界和軍事菁英表示，俄國將會逐步審慎解決眼前的艱困任務。

普丁表示，俄國竭盡所能避免戰爭，但有西方支援的烏克蘭一直計畫攻打克里米亞。基輔政權和西方統治者將烏克蘭人民當作人質，當局者在政治、軍事和經濟層面占領烏克蘭。

出兵烏克蘭至少是1991年蘇聯垮台以來克里姆林宮最大的賭注，同時也是拜登等西方領袖的豪賭。

（工商 顏嘉南）

據《英國廣播公司》（BBC）21日報導，普丁表示，「我今天被迫宣布，俄羅斯將暫停參與進攻性戰略武器條約，如果美國首先這樣做，那麼俄羅斯就需要做好測試核武器的準備。」

《新削減戰略武器條約》是俄羅斯和美國之間僅存的最後一項核武器規範協議，過去於2021年延長了5年。該條約最初於2010年簽署，旨在將雙方的遠程核彈頭數量限制在1550枚，低於之前的START協議。原訂2026年到期。俄羅斯和美國本已開始討論未來限制核武器條約所應包括的內容，但俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄後中斷這方面的對話。至2022年11月，美國務院證實美方計劃與俄方舉行會談，討論在條約框架下恢復核查工作的問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這次國情咨文由普丁親自撰寫，他在國情咨文中提到，俄羅斯試圖透過和平手段來解決烏東頓巴斯地區的衝突，烏克蘭正在等待俄羅斯的援助，而西方國家對和平的承諾就像是場騙局，烏克蘭和頓巴斯已經成為謊言的象徵，西方退出基本協議、擴大北約，「我重複一次，這場戰爭是他們的責任，我們正在使用武力來阻止它。」

文章來源：Putin suspends key US nuclear arms deal in bitter speech against West

（中時新聞網 張威翔）

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