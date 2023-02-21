還有下一波？外媒爆美光最多要裁15％

半導體產業低迷不振，記憶體大廠美光（Micron Technology）去年底宣布2023年全球將裁員10%。隨著周一美光證實台灣廠展開裁員計畫，《DigiTimes Asia》報導，美光料將在2月底前完成全球裁員10%的計畫。《BoiseDev》則報導美光已經通知員工，裁員規模將超出原先宣布的計畫，最多可能裁掉7,200人，也就是逼近15%。

美光執行長Sanjay Mehrotra曾表示，目前晶片供過於求，公司的庫存過多，已經失去定價權。為了度過景氣寒冬，美光在去年底宣布將採取更多撙節措施，並首次宣布全球裁員。

消息指出美光台中廠與桃園廠已經開始裁撤人力。該公司周一發布聲明證實台灣已經展開人力精簡計畫，並強調將在勞資雙方同意下，提供優於現行法規的離職方案，同時也強調長期深耕台灣的承諾不變。

《DigiTimes Asia》報導美光全球裁員10%的計畫預計於2月底完成。但《BoiseDev》日前報導，美光全球裁員規模不是最初宣布的10%，而是15%。

報導指出，美光發言人Erica Rodriguez Pompen向BoiseDev表示，由於公司正致力於讓計畫、項目、時間表與路線圖符合市場環境，因此現在美光預期裁員規模將接近15%，其中包括到2023年底利用遇缺不補（attrition）達成的人員精簡。

該發言人並表示，除了裁員之外，美光也將對高層減薪，且本會計年度將不發放獎金。

美光要裁員15%，意味著將在全球裁減約7,200名員工，但目前尚不清楚該公司要如何裁，以及裁哪裡。該發言人僅表示，有些單位和有些地區的裁員規模會高於公司的平均水準，而有些單位和地區的裁員力道會比較小。

（ 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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