亞馬遜去年股價摔 員工薪酬恐大減50%

隨著全球邁入後疫情時代，電商龍頭亞馬遜（Amazon）逐漸失去疫情紅利，過去一年股價暴跌，回吐了疫情期間的漲幅，知情人士20日向媒體表示，股價下滑意味著員工今年的薪資會隨之減少。

在疫情趨穩後，電子商務繁榮不再，亞馬遜開始面臨銷售放緩的問題，復以宏觀經濟環境轉變，持續飆漲的通膨和不斷上升的利率使投資人陸續撤離成長型股票，亞馬遜在2022年股價腰斬，失去疫情期間的漲幅。亞馬遜於去年11月展開裁員，原先預計裁撤1萬名員工，不過接著於今年1月宣布裁員影響人數將略高於1.8萬人，成為該公司成軍以來最大規模的裁員，在在證實了科技業陷入低迷之中。

《華爾街日報》20日引述消息人士報導，由於亞馬遜過去一年股價下挫36%，預料將會使員工獲得的薪酬大幅低於目標薪資。亞馬遜的薪資結構包含底薪、簽約獎金以及股票獎勵，該公司向來側重股票獎勵，欲以配股留住人才，因此股價表現至關重要，根據報導，亞馬遜在經歷了股價崩跌後，員工的薪酬預計將減少15%至50%。

根據《華爾街日報》取得的資訊，亞馬遜的人資團隊近期向管理階層發送了培訓文件，指導他們如何妥善地向員工解釋薪酬下滑一事。根據該份文件，亞馬遜希望員工專注在長期的業績上，並期待員工持續持有限制性股票，直至公司股價回升。

不過，亞馬遜股價雖在2022年大幅下挫，但2023年截至目前為止，已上漲約13%。對於亞馬遜的前景，美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）指出，他不認為亞馬遜無法從這種幅度的下滑中反彈，預料投資人對科技股的情緒仍需更長時間才能穩定下來，不過經濟和利率等方面有望在未來數個月更加明朗，屆時投資人對科技股的態度可能會出現轉變。

去年2月，由於勞動市場競爭激烈，員工離職率高，亞馬遜宣布將底薪上限從原本的一年16萬美元，調高逾一倍來到35萬美元，盼能留住頂尖人才，知情人士透露，該公司計劃今年將加薪幅度從1%提高到4%，且為了讓員工獲得目標薪酬，不會發行更多限制性股票。

延伸閱讀

不畏逆風 英媒：亞馬遜將加倍投資實體店

亞馬遜Q1恐面臨零利潤 盤後一度崩5％

亞馬遜日本特有的人才錄用法則