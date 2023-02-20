拜登閃電訪烏克蘭！帶來5億美元軍援大禮

俄烏戰爭本周五（24日）將屆滿一周年，美國總統拜登20日閃電突訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基連袂現身首都基輔街頭。這是自俄羅斯全面入侵後拜登首度親訪烏克蘭，還帶來5億美元的軍援大禮。

拜登與澤倫斯基發表聯合談話時宣布，加碼的5億美元援助包括提供更多軍備，有榴彈砲、「標槍」飛彈、反裝甲系統、防空搜索雷達等，協助強化烏克蘭空防戰力。但烏克蘭亟力遊說西方提供的精密戰機，拜登隻字未提。

拜登還透露，本周將宣布對俄羅斯的新一波制裁，鎖定試圖躲避制裁、暗助俄國戰爭機器的俄國實體及企業。

拜登提到隨著俄烏戰爭邁入第二年，烏克蘭始終展現抵抗的韌性，國際社會起初擔心基輔面對俄國入侵會淪陷。拜登說，「一年過去，基輔、烏克蘭和民主依然屹立不搖。」

拜登表示，他安排基輔行的目的，是要重申對維護烏克蘭民主、主權及領土完整堅定不移的承諾。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登是烏克蘭當地時間周一上午8時抵達基輔，半小時後來到總統官邸馬林斯基宮（Mariinsky Palace），當天下午離開基輔。拜登周二將赴波蘭訪問。

俄羅斯總統普丁預定21日發表俄烏戰爭周年談話，拜登在前一日親訪基輔具高度象徵意義。他在基輔嗆普丁發動戰爭根本是失算，他說普丁以為烏克蘭很弱，西方分裂，「他自認會堅持得比我們還久，我不認為他現在還這麼想。」

澤倫斯基則是去年12月飛抵華盛頓，前往白宮橢圓形辦公室會見拜登，並在國會山莊發表演說，這也是澤倫斯基在俄烏開戰後首度出訪海外。

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