波克夏財報和年度股東信 25日公布

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）預計25日公布上季業績，巴菲特的年度股東信也將一併出爐，投資人屏息以待，期望探知股神對通膨、波克夏投資組合和現金運用的看法。

巴菲特的談話備受市場關注，預料他將繼續讚揚長期耐心投資的優點，並持續看好美國經濟。巴菲特的投資法則讓波克夏在去年股市低迷之際，繳出上漲3％的成績。

然而傳奇投資人巴菲特錯失今年股市漲勢，開年來波克夏股價小幅下跌，表現遜於大盤，同期標普500指數上漲6％，那斯達克指數更勁揚12％。

儘管如此，市場觀察家仍期望了解巴菲特對通膨的看法，畢竟高齡92的巴菲特一生經歷不少高通膨時期。波克夏股東Check資本管理公司總裁Steve Check恰克（Steve Check）表示，巴菲特在1970和80年代大談對通膨的憂慮。

巴菲特曾在1980年的致股東函中寫道，高通膨給資本帶來壓力，讓企業做出不明智的投資。他在1981年的股東信稱通膨是企業的巨型寄生蟲。

此外，投資人亦關心波克夏投資組合過於集中的問題。波克夏的五大投資占整體股票投資的75％；五大持股為蘋果、美國銀行（BoA）、雪佛龍（Chevron）、可口可樂和美國運通。

波克夏股東之一的Glenview信託公司投資長史東（Bill Stone）表示，波克夏的投資明顯偏重科技、能源、必需性消費和金融類股。此外，波克夏亦重壓卡夫亨氏（Kraft Heinz）和西方石油（Occidental Petroleum）股票。

波克夏坐擁超過1,000億美元現金，投資人也想了解波克夏對手中現金的規劃，以及是否會進行大型併購計畫？波克夏前次大型收購案是去年斥資116億美元購買保險公司Alleghany。

波克夏預計5月6日召開年度股東會，預料將有大批粉絲湧進波克夏總部所在地奧馬哈（Omaha）。

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