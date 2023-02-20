外媒：陸製大疆無人機持續流向俄軍

據西方國家官員、國防分析人士和海關數據顯示，在西方國家切斷俄羅斯在烏克蘭戰爭期間獲得軍事裝備的一年多之後，中國製造的大疆小型無人機仍是俄軍用來攻擊烏克蘭部隊的有效方式。

《華爾街日報》報導說，海關記錄顯示，其中一些，大疆公司製造的商用無人機供貨給俄羅斯經銷商，再運往前線。另外一部分些則是通過阿拉伯聯合大公國運送到俄羅斯。

俄羅斯繼續在烏克蘭戰場上部署大疆無人機顯示，儘管西方對俄羅斯實施禁運，但俄羅斯軍隊仍然能夠從國外獲取用於軍事上的關鍵物資。五角大樓擔心，這些無人機不僅助長了俄羅斯的戰爭行動，還使大疆得以收集關鍵的戰場情報，從而可能提高其戰備水平。

一位美國高級安全官員說：「大疆關心的是無人機在作戰環境中使用的狀況，其目的是收集數據。能夠透過俄軍的使用獲取戰術、技術和程序（tactics, techniques and procedures）上的數據，包括無人機如何應對電子戰攻擊。「而且由於中國的軍民融合體系，大疆能夠將這些數據交到解放軍手中讓他們從中學習。」

報導說，自烏克蘭戰爭初期以來，大疆的4旋翼小型無人直升機一直是五角大廈擔憂的產品。這些無人機可用於民用和軍事目的，通常由第3方購買，從中國出口。

報導所使用的數據是引述貿易數據庫公司ImportGenius，以及總部位於華盛頓、專門識別國家安全威脅的非營利組織C4ADS提供的俄羅斯海關記錄。

大疆在一份聲明中表示，反對在戰場上使用民用無人機，並指出公司去年4月暫停了在俄羅斯和烏克蘭的業務。該公司表示，「做為消費性電子產品，大疆產品可以在許多國家的網上商店和實體店中購買，我們無法阻止用戶或組織在俄羅斯和烏克蘭以外的國家或地區購買我們的產品，然後轉運或贈送給俄羅斯和烏克蘭。」

位於俄羅斯奧倫堡的槍支經銷商康斯坦丁．庫茲涅佐夫(Konstantin Kuznetsov)在社交媒體上說，在波斯灣國家購買大疆無人機的價格，通常要50萬俄羅斯盧布，相當於6800美元左右，遠遠高於市場價格。

根據貿易數據和荷蘭政府的說法，戰爭開始後，一些無人機和無人機部件是通過歐盟交付的。荷蘭當局去年9月因此逮捕一名向俄羅斯軍方出口無人機的荷蘭裔俄羅斯人，他被控在美國和其他西方盟國對俄羅斯實施管制後，向俄羅斯出口了至少27萬美元的管制商品，其中包括大疆無人機的零部件。

（中時新聞網 盧伯華）

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