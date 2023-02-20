獵殺華為不夠 美鷹派狙擊大陸3巨頭了

獵殺華為還不夠！大陸3巨頭也完蛋了？美國鷹派開槍狙擊

美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制，徹底打擊先進技術運用在高科技與軍事領域的機會。然而美國專家並不滿足現狀，強調封鎖華為之後，應該要優先考慮對阿里巴巴、百度和騰訊設下更多限制，因為這些企業協助大陸將人工智慧技術運用在軍事設備上。

EE TIMES報導，美國前總統川普時期商務副部長、晶片法案設計者之一的Keith Krach表示，包括中芯國際與長江存儲在內的數十家公司及其子公司，對美國構成嚴重的國家安全威脅，因為他們替軍隊製造半導體。

Keith Krach呼籲對大陸組織、企業啟動進一步的限制，而在華為之後，阿里巴巴、百度和騰訊是最需要注意的三大集團，「因為這些企業協助大陸將人工智慧技術運用在軍事設備，尤其是在監視領域，僅次於華為。」

Keith Krach再次批評，華為是大陸政府監控國家的主要工具，更是研發與生產軍事武器的組織，華為也名列商務部的實體清單與國防部中共軍工企業的名單。

Albright Stonebridge Group高級副總裁Paul Triolo則提到，美國若想讓制裁政策發揮效果，不能再依靠舊的國際條約來進行出口管制，而必須在最終用途與整體控制上扭轉日本、荷蘭等盟國的想法，才能發揮出力量。

(中時新聞網 郭宜欣)