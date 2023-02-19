北韓今晨再射彈 揚言「將太平洋當靶場」

南韓軍方20日表示，北韓於周一清晨再度向南韓東部海域發射一枚彈道飛彈，為48小時以來的第二枚，北韓領導人金正恩的胞妹金與正警告稱，會讓太平洋變成「靶場」，在在加劇東北亞地區的緊張情勢。

北韓早前於18日朝發射一枚「火星-15」洲際彈道飛彈（ICBM），引發外界譁然，為了回應北韓的挑釁，南韓與美國19日在朝鮮半島實施聯合空中演習，韓國出動F-35A和F-15K戰鬥機，美國則出動F-16戰機和B-1B轟炸機，兩國共派出十多架戰機參與演習。

不過，這場韓美聯合軍演再度引發北韓的不滿。韓聯社報導指出，南韓軍方周一清晨探測到北韓向朝鮮半島的東部海域發射型號不明的彈道飛彈，至於其射程、射高、速度等參數，軍方目前仍持續在進行分析。

日本NHK則報導指出，北韓於台灣時間今晨6時發射了三枚飛彈，疑似為彈道飛彈，三枚皆於數分鐘內落在日本的專屬經濟海域外。

在北韓試射飛彈的消息傳開後，北韓領導人金正恩的胞妹金與正發表強硬聲明，要求美國勿繼續在朝鮮半島增加軍力部署，北韓目前已在研究美國軍事行動對其國家安全的影響，並且強調「北韓將太平洋當成靶場的頻率，取決於美國的行動」。

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