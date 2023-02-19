美晶片補助辦法 本周說分明

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預定23日發表演說，針對去年通過的527億美元《晶片法案》說明詳細實施辦法及長期目標。她表示，政府已成立專門團隊監管分配款，確保資金幫助美國半導體產業擴大製造並加速創新。

美國政府為了盡快落實《晶片法案》以鞏固美國在全球半導體市場的競爭力，近日已由商務部成立法案執行團隊，名為「美國晶片」（Chips for America），並任命前任私募基金KKR & Co.高層費雪（Todd Fisher）擔任投資長，負責把關國內外半導體業者提出的美國投資計畫及補助申請。

雷蒙多表示：「該團隊的宗旨是確保法案支出推動晶片製造及創新，強化美國半導體產業並妥善運用納稅人的錢。」

美國總統拜登去年8月簽署《晶片法案》，將支出527億美元發展美國半導體製造與研發，其中有390億美元預定在5年內補助國內半導體製造，鼓勵業者在美投資建廠或推動廠房現代化，另有110億美元用來推動半導體研發計畫。

去年9月美國政府已任命商務部首席經濟學家查特瑞（Aaron Chatterji）擔任白宮《晶片法案》執行協調人，並由財政部前任官員施密特（Michael Schmidt）擔任商務部《晶片法案》計畫辦公室主任。

近日商務部成立的《晶片法案》執行團隊，更是找來半導體、金融及投資產業專家加入。擔任投資長的費雪曾在KKR & Co.任職超過20年，期間擔任過行政長及KKR不動產創辦合夥人，近年他加入商務部後負責領導疫情對策小組。

除了費雪之外，該團隊成員還將包括擔任幕僚長的前任麥肯錫合夥人歐洛克（Sara O’Rourke）。商務部還請來前任白宮及國防部國安專家杜爾（Morgan Dwyer）擔任策略長，並由前任高通及SK海力士高層Dan Kim擔任首席經濟學家。