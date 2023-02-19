通膨升溫 窮人更窮 這些產業受惠大

通膨升、物價漲，中產階級荷包縮水，窮人更窮

主計總處公布元月消費者物價指數（CPI）年增率升到3.04%、突破3%，為半年來新高，核心CPI年增率2.98%也創下14年來最高。

值得注意的是，國內低所得家庭的通膨率3.31%，比平均通膨率更高，在物價高漲時代來臨下，窮人將面臨更大的通膨壓力、變得更窮。

此外，去年經常性薪資為4萬4417元，雖然年增2.8%，但惟剔除物價因素後，實質經常性薪資卻是年減0.15％，為連續兩年負成長，換句話說，民眾薪水雖增加不少，不過考慮物價因素後，薪水卻是倒退嚕。

今年以來包括鬍鬚張便當、八方雲集鍋貼水餃相繼調漲價格，就連雞蛋自2月13日起每公斤上漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月20日歷史蛋價高點，物價上漲壓力持續增溫。

Q：通膨壓力未減，元月CPI年增率創半年來新高

主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，不僅連18個月超過2%通膨警戒線，也是去年8月以來，再度飆升衝破3%，創半年新高。

主計總處表示，1月CPI是半年來首次突破3%，可歸咎兩原因，分別是春節效應及蔬菜漲幅超乎預期，其中蔬菜漲幅從上月的1%，漲將近三成（28.25%），推升CPI總指數0.18個百分點；扣除春節差異，1月CPI上漲2.78%，核心CPI是2.7%。

另根據主計總處最新統計，受食物、房租大漲影響，元月低所得家庭的通膨率3.31%，不僅大於總體通膨率3.04%，更大於高所得家庭通膨率2.98%；過去十年（101～111）低所得家庭的消費者物價更上漲12.8%，同一期間高所得家庭只漲9.8%，全體家庭也只漲10.7%，顯示窮人面臨更大的通膨壓力，變得更窮。

主計總處分析，低所得家庭的消費中高達六成花在食物、居住（高所得者僅四成），而近期這兩項漲幅較大，經加權平均之後，推升了低所得家庭的通膨率，長期而言，窮人所面對的物價壓力依然較大。

Q：元月CPI年增率突破3%，哪一項漲最兇？

在主計總處368個查價項目群中，元月以高麗菜上漲58.06%最凶、其次為國外旅遊團費漲42.48%，第三是旅館住宿費漲27.55%，第四名以後幾乎都跟吃有關，鮭魚漲23.64%、雞蛋漲16.56%、沙拉及調理油漲14.17%。

民眾日常生活中較常購買的早餐、麵包價格也有上漲，如西式早點（漢堡、三明治）漲8.06%、麵包漲7.17%、中式早點（如燒餅、飯糰）漲6.78%；此外，鮮奶漲5.87%、中式米食（如便當、滷肉飯）漲4.48%、中式麵食（如炒麵、小籠包）漲4.37%。

另外，主計總處公布1月外食費月增率0.48%，比平均月增水準0.15％到0.2％略高，年增率則為4.33%，由於近20年外食費年增率平均約2%，若以這標準來看，這也是外食費自2021年12月開始，連續14個月年增率大於2%。

主計總處推估這次外食費上漲，可能是因為有些廠商之前沒有反應成本，最近才陸續調漲。

Q：餐飲業、蛋價近期漲價概況

由於食材原物料、人力、物流成本全都增加，連鎖餐飲集團、速食連鎖與觀光飯店自2021年起即陸續調漲商品售價，從鼎泰豐到夜市小吃都漲了，例如農曆年前路易莎咖啡調漲三大系列、73種品項價格，平均漲幅7%，咖啡與茶維持原價。

鬍鬚張則是農曆年後首家喊漲的中式速食連鎖餐飲集團，自2月1日起調整部分產品價格，包括10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5%，但全品項仍有七成未調整價格。

此外，在台有逾1,000家連鎖門市據點的八方雲集宣布，自2月13日起調整部分產品價格，韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味鍋貼與水餃漲0.3元，招牌鍋貼、水餃漲0.5元，新蔬食鍋貼水餃漲0.5元，鮮蝦水餃漲0.5元，平均漲幅約5%；其餘產品包括麵類、餛飩、抄手及各式湯品、小菜等產品全數維持原價。

在雞蛋價格方面，因台灣缺蛋情況嚴重，台北市蛋商公會與蛋農協商後，拍板確定，雞蛋自2月13日起每公斤調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月20日歷史蛋價高點。

由於雞蛋為民眾生活必需品，凡舉早餐、營養午餐、便當、糕點甜食都需雞蛋，在蛋價上漲後，預料物價又將蠢蠢欲動。

Q：通膨壓力大，哪種業者受惠？

美國通膨雖出現降溫跡象，但食品價格仍然不斷攀升，愈來愈多精打細算的消費者到一元商店（dollar store）購買食品雜貨，讓一元商店成為成長最快速的食品零售商。

研究機構Coresight Research的美國消費者追蹤報告顯示，超過20%的消費者在一元商店採買食品，一元商店占整體食品雜貨支出的比重緩步增加。

此外，刊登在《美國公共衛生期刊》的研究亦發現，一元商店是成長最快的食品零售商，原因之一是一元商店展店速度無人能及，特別是鄉村地區。

Coresight的報告顯示，為了吸引消費者上門，一元商店巨頭Dollar General和Dollar Tree積極開設新門市、在店內裝設更多冷藏櫃，並拓展商品項目，例如農產品等。

另外，疫情下日本百元商店龍頭大創產業的業績逆勢成長，2021年營業額創下5493億日圓（約新台幣1266億元）的歷史新高，由於疫情期間，廚具、日用品及文具等需求上升，加上民眾面對通膨，希望透過高CP值的商品節省開支，因此包含大創在內的100日圓商店逆勢成長。

日本市調公司帝國資料銀行2022年4月發布的報告指出，100日圓商店在日本市場的規模在2021年度較前一年增長5.8%、達9500億日圓，2022年有機會突破1兆日圓。

根據大創的官方數據，該公司旗下DAISO、THREEPPY和Standard Products等品牌，2022年日本國內展店的目標店數分別約為200、50、100家，當中有超過 40%是開設以300日圓為標準價格區間的新門市。