偵察氣球事件後 白宮：美中外交溝通保持開放

在中國偵察氣球事件延燒下，美國白宮最新指出，美軍擊落中國高空氣球後，美中外交溝通管道仍保持開放，但兩國軍方間的聯繫仍中斷。對於美國總統拜登日前表示尋求與中國國家主席習近平對話，白宮指出，未正式向中方提出兩國領袖對話的要求。

綜合外媒18日報導，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）美東時間17日表示，美中之間存在緊張，但仍有多個外交溝通管道，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）仍保持與中國外長的開放溝通管道，美國國務院也可透過駐中大使館直接與中方溝通。儘管多項管道仍然開放，但是美中軍方的聯繫仍然中斷。

報導稱，中國偵察氣球於今年2月初飄至美國領空，挑動中美敏感神經，布林肯原先預計5日至6日的訪問中國行程也臨時喊停。拜登之後下令美軍將該氣球擊落，目前美國軍方已經全數取得被擊落的中國氣球殘骸，正進行深入分析。

柯比指出，目前並非讓布林肯訪問中國的最佳時機，而拜登希望在合適的時候與習近平通話。柯比表示，美方目前未正式向中方提出對話要求，但「不代表不會發生」，並強調「對話沒有先決條件」。

另外，中國駐美國使館臨時代辦徐學淵17日則於華盛頓郵報發表文章「中美關係不應因『流浪氣球』隨風逐」指出，近日美方對中國氣球事件的處理，為中美關係帶來新挑戰，也在考驗雙方能否妥善處理意外突發事件。

徐學淵表示，中方要求美方以冷靜、專業、低調方式妥善處理，但美方反應過度和借題發揮導致事態複雜化、擴大化，使得一起孤立的意外事件給中美關係再添新傷。中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現，兩國共同利益遠遠大於分歧。