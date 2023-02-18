舒馬克聚焦團隊合作 致力業務績效成長

消費用品巨擘聯合利華（Unilever）7月迎來新執行長，荷蘭乳製品巨頭菲仕蘭（FrieslandCampina）執行長舒馬克（Hein Schumacher）將接替喬安路（Alan Jope），出任聯合利華總舵手。這項人事命令受到投資人歡迎，就連激進派股東也力挺。

現年51歲的舒馬克20多年前曾在聯合利華服務，去年10月重返公司擔任非執行董事，在加入菲仕蘭之前曾任職卡夫亨氏（Kraft Heinz）。聯合利華指出，舒馬克掌理菲仕蘭和卡夫亨氏期間做出重大業務和組織變革，繳出亮麗的成績單。舒馬克受訪時表示，他將專注與聯合利華的團隊合作，致力讓業務績效加速成長。

激進投資人佩茲（Nelson Peltz）表示強力支持舒馬克擔任新執行長，並期待與他密切合作，推動股東價值永續成長。佩茲透露，他在2006年至2013年間擔任卡夫亨氏董事時，便對舒馬克的領導能力和商業頭腦留下好印象，佩茲旗下Trian基金管理公司握有聯合利華1.5％的股權，為該公司第四大股東，佩茲去年加入聯合利華董事會。

其他投資人與分析師也樂見聯合利華任命新舵手。投資人近幾年一直認為，聯合利華需要外部人士為公司注入新氣象。

AJ Bell投資公司分析師慕德（Russ Mould）在報告中表示，聯合利華需要清楚的策略，同時改善本業成長力，舒馬克的背景暗示他能夠實現上述目標。舒馬克在掌理菲仕蘭的五年重新調整公司方向和其事業組合，聚焦成長和永續業務。慕德指出，舒馬克加入的聯合利華已是龐大的帝國，該公司需要更明確的焦點，而不是跨足新領域。

股東之一的Oberon投資公司基金經理人馬丁（Jack Martin）表示，聯合利華延攬外部人士出任執行長是利多消息，舒馬克的資歷出色，期望能為聯合利華注入成長動力。

英國連鎖超市Asda前執行長暨英國皇家郵政（Royal Mail）前董事長雷頓（Allan Leighton）表示，舒馬克是聯合利華理想的人選，他在公司有根基，但同時又是外部人士。曾與舒馬克共事的雷頓稱舒馬克熟稔ESG，但做法卻是務實和商業化。聯合利華股東Waverton投資管理公司的基金經理人佛里基（Tineke Frikee）指出，舒馬克在聯合利華之外擁有豐富的產業經驗，特別是國際經驗，這是一項利多。舒馬克過去的經驗大多在食品業，而不是美妝和個人護理，可能讓聯合利華分拆食品事業的機率下降。

聯合利華的食品業務包括班傑利（Ben ＆ Jerry's）冰淇淋、Colman's芥茉醬和Hellman's美乃滋等。部分投資人和分析師近年來猜測，聯合利華可能分拆表現較弱的食品業務，專注於個人用品、美妝和家庭護理業務。

然而Bernstein分析師蒙特尼（Bruno Monteyne）認為，聯合利華若是有意出售食品業務，為何要延攬有食品業背景的執行長？雖然聯合利華有可能出售食品部門，但這並不是短期首要任務。