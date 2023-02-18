美鬧蛋荒 植物蛋搶市

美國禽流感肆虐導致雞蛋供應吃緊，蛋價大漲創新高，提供替代選擇的植物蛋趁機搶市，砸重金發動行銷攻勢來吸引消費者。仗著供給無虞且不受禽流感影響的優勢，植物蛋銷售看俏。

通膨壓力讓美國民眾消費縮手，在至1月28日的12個月內，零售額年跌3.4％。在此同時，雞蛋銷量也因蛋價飆漲54％而陷入停滯。但專門生產替代蛋的Just Egg、Zero Egg等品牌透露，他們在1月看到銷售動能。傳統蛋市場颳起短缺風暴，對替代蛋業者來說，是觸及潛在新客群的良機，可宣揚植物蛋好處。

傳統雞蛋價格去年12月攀抵歷史新高後，以綠豆蛋白做成液態蛋的植物蛋品牌Just Egg，趁勢發動猛烈宣傳想搶市占。

Just Egg相中800多座設在雜貨店外的電動車充電站，在電子看板上大打廣告，宣傳口號包括「Just Egg現貨供應」、「植物不會得禽流感」。Just Egg還在《紐約時報》周日版刊登全版廣告。供給充足成了植物蛋一大賣點。Just Egg母公司Eat Just營收長萊利（Matt Riley）說：「解決這類危機，是我們存在的主要動力。」

萊利指出，自去年耶誕節起，Just Egg買氣變旺，在部分全國性零售通路單周單店銷量「創新高」。他還提到基於Just Egg商品流通速度變快，有零售商將提高該品牌存貨量。

市調公司NielsenIQ指出，截至1月28日當周，美國替代蛋的單位銷量（unit sales），與至12月3日當周相比增18％。在1月最後一周，替代蛋的單位銷售量年增3.5％。同一時間，一般蛋的銷量卻是年減8.2％。