歐美建電動車同盟劍指陸企? 郭正亮曝真相

由於電動車市場逐漸擴大，電動車電池原料也成為各大工業強國爭搶的對象，綜合外媒報導，美國和歐洲正在討論建立一個新的盟國集團，針對採購電池關鍵礦產進行合作，以對抗中國大陸在該領域的優勢。對此，前立委郭正亮今（18）日表示，兩邊在電動車都和中方有短期利益，該採購聯盟只是在畫大餅。

郭正亮在節目《深喉嚨online》指出，歐美在電動車產業組建的相關同盟可能都是先畫餅，因為兩邊都有短期利益在中國大陸，美國的福特要跟中國寧德時代合作，該中企也想進入美國市場；德國的BMW也剛宣布，要到中國投入100億歐元。

另對於福特與寧德時代合作，郭正亮表示，只有共和黨想要把該合作案徹底打死；反而拜登政府則傾向支持。他強調，不要以為美國是在抵制中國所有的公司，它只有抵制威脅到軍用的科技影響，像是5G跟半導體、人工智能，某些科技落差太遠，美方就會算了。

對於美國媒體對中國大陸電動車科技的報導，郭正亮也提到，很少看到美國人在遇到中國大陸、日本相關的問題，看法有不偏袒的。他認為，美國這個國家越來越自私，都從自己的利益角度來談，且該國的話語權又很強，台灣嚴重沒有判斷力，就容易被美國掌控；日本對於美國的說法就不會一邊倒。

（中時新聞網 于川）

延伸閱讀

拜登親信鬆口認 美國這1點慘輸大陸

福特與寧德時代合作案 中美皆要求審查

BMW證實 旗下電動MINI車款產線移至大陸