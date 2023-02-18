矽谷10萬人被炒 日媒揭美科技業3大致命傷

美國科技業接連爆出裁員，包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、美光等公司相繼宣布裁員，就連蘋果也傳出解僱數百名約聘人員。根據統計，去年矽谷已超過10萬人被炒，日經中文網則以「美國科技巨頭陷入中年危機」為題撰文，分析美國科技業面臨的3大困境。

報導提到，美國主要企業日趨短命， 美國諮詢公司Innosight數據顯示，標普（S&P）500指數的500家主要企業日趨短命化， 1970年代後半期企業「平均壽命」為30～35年，但今後十年， 恐將縮短至15～20年。而美國大型科技公司Meta已成立19年、谷歌24年、亞馬遜28年、蘋果46年、微軟47年，這些企業都不再年輕，也是一大隱憂。

報導指出，美國各企業已經變得過於巨大，彼此蠶食對方相同業務領域的情形日趨嚴重。以谷歌（Google）為例，其壟斷全球網絡搜尋引擎的9成，另外像是蘋果iPhone全球賣出超過20億支，Facebook每月有30億人使用，亞馬遜在美國電子商務的市占也達4成。

其次，美國企業內在的危機、巨大化帶來了文化蛻變，像谷歌在人工智慧（AI）和無人機領域，因與美國國防部接觸，招致了大規模的反對運動，報導分析，這些大企業應對多樣化的行動和責任跟著增加。

第三點則是全球加強監管，美國司法部已針對谷歌的網路廣告業務提起訴訟，要求其拆分，顯示各企業的服務，正對各國的政治和社會造成影響，報導稱，過去彰顯矽谷風格、自由奔放開展業務的時期，已經一去不復返。

（中時新聞網 邱怡萱）

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