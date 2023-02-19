房貸利率下滑 美國1月房市可望回溫

美國本周將公布1月房市指標，包括周二（21日）的成屋銷售與周 五（24日）的新屋銷售。分析師預期，房貸利率下降可能激發民眾購屋意願，連帶令1月房市需求回溫。

財經網站Trading Economics調查分析師後預估，美國1月成屋銷售將月增0.7％至年率405萬戶。

據全美房地產經紀人協會（NAR）先前數據顯示，去年12月成屋銷售月減1.5％至年率402萬戶，創下2010年11月以來的12年新低，且連續11個月銷售下滑。美國人口普查局數據則顯示，12月新屋銷售經季節調整後月增2.3％，達到年率61.6萬戶。

美國房市去年急凍，原因在於房貸利率翻倍成長、房價維持在歷史高檔。全美住宅建商協會（NAHB）最新數據顯示，1月建商信心指數升至35，此為12個月首見攀升，2月信心指數再升7點至42點，創下去年9月以來最高水平，月增幅為2013年6月以來最高。

根據建商回報，美國房市最壞情況可能已經過去，近日房屋銷售增加、客人看房意願也有所提升。

NAHB首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）預期，即便房貸利率與建材成本持續波動，但美國營建市場未來幾個月可望趨於穩定，今年底、明年初可能反彈至正常水平。

迪茲表示：「房貸利率今年稍後估持續走低，民眾買房負擔能力將獲得改善。這可望帶動買房需求回升，並吸引更多買家重返市場。」

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