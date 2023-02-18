英歐央行 掀放緩升息步調聲浪

相對於美國聯準會官員再度放鷹，聲稱下次決策會議應重返大幅升息路徑，英歐央行官員卻擔憂，若按去年激進升息速度前進，貨幣政策恐將出現過度緊縮風險。

英國央行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）周四（16日）建議英央應該放緩升息步調。他在Warwick智庫發表演說時警告，如果繼續維持過去數月升息速度與強度，貨幣政策最終將過度緊縮。

身為英國央行貨幣政策委員會成員之一的皮爾還提到，英國就業市場目前已出現降溫，凸顯薪資增長對通膨造成的衝擊正在減緩。由於這番談話是該央行至今針對放慢升息腳步釋出最明確的訊號，外界預期該央行在3月升息1碼後，很可能就會暫停升息。

在預期英國央行升息循環即將步入尾聲，英鎊兌美元周五跌至1.1915的6周低點。此外歐元兌英鎊則升值到0.8931的一周半高點。

此外歐洲央行內部也逐漸浮現鴿派聲音。身為該央行管理委員會有名鴿派大將的帕尼塔（Fabio Panetta）同一天呼應皮爾的看法。他說自去年7月開始，歐央的積極升息舉動，目前還未完全反映在經濟上。為避免貨幣政策陷入緊縮，他主張歐央應放緩升息步調。

歐央首席經濟學家蘭恩（Phillip Lane）在倫敦發表演說時，也指出貨幣政策行動主要是要收緊金融狀況、減少信貸與改變家庭及企業的行為。不過到目前為止，歐央貨幣緊縮對於抑制通膨的最終影響，還有很大程度尚未顯現。

至於另一名隸屬鴿派陣營的歐洲委員會成員的斯圖納拉斯（Yannis Stournaras）則認為，鑒於歐洲通膨壓力已見緩解、經濟也呈現溫和擴張，歐央應避免將利率推高到讓歐元區陷入衰退的水位。

三菱日聯銀行分析師哈普尼（Derek Halpenny）提到，基於歐元區通膨下滑速度超出預期，讓部分鴿派官員能用更有說服力的姿態，表達他們對貨幣過度緊縮的憂心。

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