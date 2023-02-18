馬斯克再出手？傳有意收購Sigma Lithium

外媒引述知情人士報導指出，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）為確保電池供應鏈穩定，有意收購加拿大電池金屬礦商Sigma Lithium，消息一出，Sigma Lithium的股價在盤後交易中飆漲逾20%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）早前便曾透露，如果特斯拉自己生產電動車金屬能夠加速全球採用清潔能源的話，他們對於收購一家礦業公司抱持著開放態度。

外媒17日援引消息人士報導，特斯拉一直在與財務顧問商談競購相關事宜，而Sigma Lithium便是特斯拉考續進軍採礦業務的選項之一，且知情人士指出，Sigma Lithium最大股東A10 Investimentos一直在尋找機會出售股票，並且評估礦商和汽車製造商的收購興趣。對此，特斯拉和Sigma Lithium目前都尚未做出回應。

不過消息人士也透露，目前這項收購計畫仍處於初期階段，最後也可能無法達成交易。

Sigma Lithium的總部位於加拿大溫哥華，目前正在巴西開發大型鋰礦床Grota do Cirilo，預計將於今年4月投產，並且會使用水力發電，以減少其開採過程的碳足跡。該礦床將會生產鋰輝石精礦（spodumene concentrate），可用於製造氫氧化鋰（lithium hydroxide）。

在消息傳出後，Sigma Lithium周五盤後股價飆升逾20%，特斯拉盤後股價則一度小跌，隨後轉漲，截至本篇截稿前揚升0.41%。

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