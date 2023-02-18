拜登猛K大陸晶片業 這個亞洲盟友反被連累

美國透過出口禁令打擊大陸半導體發展，聯合日本、荷蘭等盟國禁止對華出口半導體設備。然而，禁令導致大陸半導體產業大幅萎縮，衝擊其半導體材料需求，進而影響南韓供應商。

韓媒etnews報導，產業人士16日表示，艾司摩爾和東京威力科創對大陸銷售下滑，艾司摩爾第四季度大陸營收佔比約9%，較去年同期下滑13%；同季，東京威力科創則為22.4%，較去年同期下滑4.7%。

兩家公司分別為荷蘭、日本半導體設備公司，兩國已經同意跟進美國對華實施出口限制。而受到美國的出口管制措施影響，美國半導體公司科林研發大陸銷售佔比也有所下滑，預期應用材料亦然。

只不過，對華半導體設備的禁令也影響到南韓。艾司摩爾和東京威力科創都掌握半導體設備關鍵技術，且大陸無法找到能作為替代的本土廠商，導致其無法建造或維護更新半導體廠。大陸晶圓代工龍頭中芯國際，日前宣布推遲量產，因為部分設備採購延宕。

大陸半導體廠營運受挫，當地半導體市場收縮，原本因為美國的監管，南韓企業有望填補需求缺口，然隨著大陸市場萎縮，這個機會已經完全破滅，尤其去年對銷售大幅成長的企業，更有可能受到重創。

報導指出，大陸從南韓採購大量的半導體相關材料和零組件，由於設備遭禁，需求也持續在下滑。一家南韓半導體企業表示，「從去年下半年起，美中對抗的影響已經開始發酵」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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