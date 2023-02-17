Fed兩官員放鷹 挺基準利率升破5％

鑒於近來經濟指標紛紛開高，2名聯準會（Fed）官員周四同聲表示，Fed本月初的決策會議應該升2碼，而非只有升1碼。此外，高盛也調升美國利率預測，新估Fed今年底前總共還會3度升息，每次升1碼。

Fed2月1日例會結束後宣布升息1碼，將基準利率調升至4.5％至4.75％的區間，而且所有決策委員一致同意升1碼。

但克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四表示，「我認為按照經濟現況，該次例會應該要升2碼。基本上，我的利率展望沒有改變，基準利率最終會升破5％。」

至於3月的下次例會應該要升幾碼，梅斯特認為現在評估還言之過早，「不過Fed不會困在只升1碼的選項，如同Fed之前所展現，當經濟需要，Fed可以在任何一次例會加快升息步調。」

Fed鷹派代表聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四在另一個場合也指出，上次例會若是問他意見，他會支持升2碼，而且他會呼籲要盡快將基準利率往5.5％附近靠攏。

布拉德表示，「我看不到足以讓Fed放緩升息步調的理由，在我看來，在抗通膨一役上，會是一場長期的抗戰。」

梅斯特與布拉德的政策立場偏鷹，但今年兩人在決策機構聯邦公開市場委員會都不具表決權。

近來出爐的經濟指標都比預期強勁，過去3個月就業人口平均每月大增35.5萬，失業率並已降至3.4％的53年最低。1月份零售額則強升3％，創近兩年來最大增幅。此外，1月份的生產者物價指數與消費者物價指數增幅均高於市場預期。

梅斯特指出，「從經濟指標可以看出，需求面走疲的速度並未如大家預期那樣快。」

高盛也以通膨依然過熱與就業市場強勁為由，調高美國利率預測，從原本預估今年底前會再升2碼，改為升3碼。

海特席斯（Jan Hatzius）領導的研究團隊發布研究報告指出，「鑒於成長偏強與通膨指標高掛，我們的最新預測是6月例會也會升1碼，利率高點上調至5.25％至5.5％的區間。」

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