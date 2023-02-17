俄油出口增 IEA:價格上限仍有「預期效果」

國際能源署（IEA）高層表示，儘管近月俄羅斯石油產能與出口意外增長，但對俄油設立的禁令與價格上限已造成俄油收入銳減的「預期效果」。

IEA石油業與市場部門主管波索尼（Toril Bosoni）周三接受CNBC訪問指出，近幾個月俄羅斯石油產量與出口展現「遠超出預期的韌性」，這是因為莫斯科當局一直有辦法將先前出口至歐洲的原油銷往亞洲新市場。

根據IEA周三公布的油市報告，中國、印度、土耳其尤其加速採購俄油，部分抵銷俄國輸歐日出口量減少40萬桶的影響，一些俄羅斯石油也仍透過Druzhba油管和保加利亞輸往歐洲，兩者皆取得歐洲禁令豁免。

IEA指出，1月俄國石油日產量僅比戰前減少16萬桶，每日銷往全球市場的出口量達820萬桶。該機構表示，G7價格上限某程度上還帶動俄油出口，因為莫斯科當局被迫以更低的價格銷售烏拉爾（Urals）原油，在價格上比其他原油更具吸引力。

波索尼強調，雖然俄油出口量依舊龐大，但不代表制裁沒有效果。

她說：「已實施的油價上限讓俄油持續流入市場，但也減少俄國收入，我們看見俄羅斯石油與天然氣收入確實下降。以1月為例，俄國出口收入大約130億美元，比去年同期縮減36％，來自石油業的國庫財源也銳減48％，換言之，價格上限已出現預期的效果。」

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