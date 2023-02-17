日媒:對陸晶片管制宜審慎 自由貿易恐崩潰

在美國施壓下，荷蘭、日本已同意加入限制部分晶片製造設備輸往中國的行列，日媒撰寫社論提醒，日本應慎重考慮對中國進行晶片出口管制，如果以安全為名義擴大制裁，自由貿易制度體系將崩壞，該文強調制裁必須有充分的根據，並在國際合作框架內進行。國際半導體產業協會SEMI也曾表示，如果荷蘭、日本沒有對中國先進晶片技術與設備進行更廣泛的管制，這些措施將可能失去效果。

日本每日新聞（The Mainichi）社論提及，日本經濟產業省（METI）正在考慮對中國出口設備監管的相關細節，但若以安全為幌子，不受控制地擴大制裁，自由貿易體係恐因此崩潰。

該篇社論還提到，日本出口的半導體製造設備中，約有30%都是運往中國，制裁中國對日本企業和投資者的影響將是巨大的，呼籲政府必須考慮對經濟的影響。

此外，如果日本實施管制，將無法避免中國的強烈反對，因中國會利用自己資源和市場作為武器，例如禁止稀有金屬和其他重要商品的出口，如此一來，恐威脅世界經濟的動盪和停滯。

另根據路透社報導，SEMI也指出，如果荷蘭與日本的措施沒有向美國一樣嚴格，屆時對中國發動晶片戰的效果將打折扣，「美國盟友需限制工程師與產業人士協助中國發展先進晶片產業。」

文章來源：Editorial: Japan should carefully consider controls on semiconductor exports to China

（中時新聞網 邱怡萱）

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