蛋價漲1.5倍天災或人禍？美議員要真相

路透社報導，根據取得的信件副本，兩名美國國會議員已經去函該國規模最大的幾家雞蛋公司，要求他們就近幾個月來蛋價飆漲至歷史新高給出答案。

根據美國勞工統計局公布的數據，光是今年1月美國的雞蛋價格就比去年同期上漲150%，達到每打4.80美元，引發農民與反壟斷運動人士的擔憂，他們此前已經就這些最大農畜產品公司擁有的定價權提出警告。

麻州參議員沃倫（Elizabeth Warren）和加州眾議員波特（Katie Porter）在信中寫道，努力為餐桌張羅食物的美國家庭應該要知道，他們為購買雞蛋多付的錢，是因為供應減少的合理反應，亦或是因為企業失控的貪婪。他們表示蛋價飆漲已經引發對反競爭行為的擔憂，並要求這些公司提供有關高層薪酬、利潤、禽流感影響，以及公司是否曾協商過雞蛋價格的相關訊息。

這些信件已在美東時間周四上午送出，收件者包括Cal-Maine Foods、Hillandale Farms、Rose Acre Farms、Daybreak Foods和 Versova Management執行長。

美國農業部此前曾表示禽流感疫情創下歷史新高，自2022年初以來已有超過5,800萬隻雞與火雞因此死亡，這是蛋價高漲的其中一個原因，但最近有一個農場產業組織出面要求聯邦監管機構調查雞蛋公司是否在哄抬價格。

（時報資訊 柯婉琇）

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