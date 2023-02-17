南韓傳修改高齡定義 70歲才能免費搭捷運

由於南韓政府免費提供長者搭乘地鐵，許多長輩喜歡在退休之後當起送貨員，一來可以賺點外快，也能藉機出門活動筋骨，不過未來這樣的現象恐怕將會改變。面對高齡化社會帶來的巨大壓力，南韓政府正在研擬提高「老人」的法定年齡。

根據南韓政府規定，年長者的法定年齡是65歲（含）以上，而這個年齡層的人口正在快速增加。綜合路透、《韓國先驅報》報導，南韓年長者人口數已從1981年的149萬人（占總人口3.8%），增加到2023年的950萬人（占總人口18.5%）。到了2025年，預估每5個人中，就有1位是年長者。

南韓政府正在為這群人的福利問題傷透腦筋。根據現行法規，年長者可以免費搭乘地鐵，以大首爾地區來說，有將近370萬年長者，每年地鐵局支出的交通補貼達3.15千億韓圓（約新台幣75億），占虧損金額30%。

為了解決債務危機，首爾市決定調高地鐵票價，同時要求中央政府提供財政援助，但遭到駁回。而大邱、大田兩座城市則考慮逐步提高免費搭乘地鐵的年齡，從現行的65歲，調高為70歲，以減輕市府財政負擔。

根據蓋洛普上周所做民調，60%南韓民眾支持政府調高老人福利年齡，反對民眾占34%。即將邁入超高齡社會的南韓，如何在照顧長者和穩定財政之間取得平衡，將是眼前亟待解決的問題。

文章來源：In South Korea, free subway rides for the elderly become a political headache

文章來源：[Editorial] Dispute on start of old age

（中時新聞網 黃凡甄）

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