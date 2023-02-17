張忠謀籲美拚晶片太天真 美官員竟回這4字

美國商務部計劃本月公布美國晶片法相關補貼細節，總計將補貼527億美元給在留在美國生產的半導體公司，根據美國政治新聞Politico報導，美國時任眾議院議長裴洛西去年8月率團來台訪問，台積電創辦人張忠謀在總統蔡英文設宴款待的午宴上直言，美國認為單次花大錢就可以搶進晶片製造業，未免太過天真，報導稱，多名美國官員對於張忠謀的批評，則很有信心的回應請「敬請期待」。

張忠謀在午宴上提到，如果美國認為可以靠花錢進入世界上最複雜的晶片製造市場，那就太天真了。他強調，美國只是擁有最先進的半導體硬體設備，但單次投資是不夠的，未來還要花更多錢維持更新，他呼籲美國想要打造可以信賴的半導體產業，更應持續投資台灣安全，畢竟台積電早就在台灣打造出半導體生產體系。

報導指出，這已經不是張忠謀第一次質疑美國是否適合半導體製造，台積電創辦人張忠謀去年4月以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，犀利言論也曾引發外界討論。

此外，張忠謀去年8月再次當面對裴洛西表達類似批評，當時裴洛西訪團成員之一、民主黨眾議員克利什納穆希則大聲回應，張忠謀應該到訪他的家鄉伊利諾州，就能更了解美國的人力。張忠謀則未表示他會不會去。

負責撰文的Politico全球政治副總編輯柏恩斯透露，他曾將張忠謀的質疑轉達給多位拜登政府官員，得到的答案是「敬請期待」，這些官員表示，《晶片法》下一階段將會釋放更多民間資金，讓美國的半導體製造業成為能夠長期經營的企業。針對張忠謀對美國現有人才的擔憂，他們則認為美國只是需要建造更多的科技中心。

報導提到，張忠謀與裴洛西午宴後不久，去年12月初出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮，並在致詞時宣稱，這是一個好的開始：「台積電有了鳳凰城新廠，這一次我們已經準備得更充足了」。與他過往對美國生產晶片質疑態度形成鮮明對比。台積電之後更在亞利桑那州追加投資，從原本120億美元增加到400億美元。

文章來源：Taiwan’s Tech King to Nancy Pelosi: U.S. Is in Over Its Head

（中時新聞網 邱怡萱）

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