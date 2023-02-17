投資阿里是最大錯誤！孟格：馬雲很愚蠢

股神巴菲特戰友孟格（Charlie Munger）近日出席旗下媒體公司Daily Journal年會，他表示仍看好大陸經濟前景，但承認投資阿里巴巴是他犯過最嚴重的錯誤之一，此外，他認為馬雲批評大陸監管機構的行為十分愚蠢，已經越界了。

綜合外媒報導，現年99歲的波克夏海瑟威副董事長孟格，自1977年以來便一直擔任Daily Journal董事長，負責監督該公司投資組合。雖然Daily Journal投資組合規模比波克夏小很多，但仍擁有美國銀行、美國和眾銀行、富國銀行和阿里巴巴等公司持股。

談到公司對大陸的一些投資，孟格表示仍樂觀看待大陸經濟前景，但也坦言投資阿里巴巴是他犯過最嚴重的錯誤之一，他說，當時太過著迷於阿里巴巴在大陸互聯網的地位，沒有意識到其仍是一家零售商。

此外，阿里巴巴創辦人馬雲2020年10元發表演說時，大力批評大陸監管機構和銀行，孟格認為這行為已經越界，相當愚蠢，就像用鋒利的棍子戳一頭熊的鼻子，十分不明智，且也傷害阿里巴巴。

馬雲2020年於第二屆外灘金融峰會上，抨擊大陸銀行仍延續當鋪思維，之後遭大陸監管機構反壟斷調查，螞蟻上市喊卡，馬雲本人則被大陸當局約談，此後逐漸淡出市場，而阿里巴巴股價一路狂瀉，從逾300美元的高點，一路跌破百美元至約63美元的低點。

（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

阿里出清Paytm持股 共套現近3億美元

陸加大控制力 持阿里、騰訊黃金股

馬雲會泰國首富 正大企業國際3天暴漲300%