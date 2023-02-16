間諜氣球事件 拜登稱願與習近平對話

美國總統拜登（Joe Biden）16日針對中國高空氣球與另外3個不明飛行物體發表談話，拜登表示，美方並不會為擊落氣球向中國道歉，但他希望能與中國國家主席習近平就此事進行對話。

中國高空偵察氣球事件引起美國政府高度關注，美軍4日擊落該氣球後，中國認為其使用武力襲擊，因而表達強烈不滿及抗議，要求美方以冷靜、專業、克制的方式處理，值此之際，美軍又於10、11、12日一連3日在北美上空擊落不明飛行物。

美加領空在短時間出現若干不明飛行物體，引發美國國家安全疑慮，許多共和黨人抨擊拜登政府反應過於緩慢，要求其說明事件始末，拜登遂於16日正式針對此事發表談話。

拜登指出，沒有任何證據顯示美國領空的物體數量突然增加，之所以會偵察到更多物體，部分原因在於美國增加了雷達的敏感度，他在談話中重申，擊落中國氣球是為了傳遞明確的訊息，即侵犯美國主權是令人無法接受的，至於與中方之間的摩擦，拜登表示，美方並未尋求與中國發生新的冷戰，他們並不會為擊落氣球向中方道歉，但他有意與習近平針對此事進行對談，以釐清真相。拜登雖未在談話中透露與習近平對話的時間，不過他強調，美國將繼續以外交管道就此問題與中方接觸。

另外，拜登指出，目前仍不清楚後續三個不明飛行物體到底為何物，不過目前也沒有跡象表它們明與中國偵察氣球計畫有關，也沒有證據顯示是來自其他國家的偵察工具，根據情報界的評估，很可能與私營企業、娛樂或研究機構有關，而之所以將它們擊落，乃是因為它們對民用航空構成威脅。

拜登強調，他已指示團隊必須針對不明飛行物體提出更嚴格的處理規範，區分可能構成安全威脅、需要採取行動的物體，以及不需要採取行動的物體，政府今後會將不明飛行物體的處理方式維持機密，僅與國會進行討論。

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