美PPI、就業數據強勁 下月升息2碼機率增

隨著近來美國發布的就業、通膨數據雙雙表現強勁，不僅導致投資者原本期待聯準會（Fed）今年將降息的樂觀氣氛已經逐漸消退，甚至升息預期逐漸加溫，3月例會升2碼的可能性已突破一成，利率循環高點將落在8月的5.25％。

反應升息預期加溫，美債殖利率本周來急升，其中10年期美債殖利率周三上漲4.6個基點至3.806％、創下今年新高，周四微降至3.784％。對Fed利率政策較敏感的2年期美債殖利率也走高0.5個基點到4.625％，同樣締造去年11月來高點、但周四下滑到4.58％。

根據FactSet指出，目前交易員押注聯邦基金利率在8月將逼近5.25％頂點。至於期待Fed今年內多次降息的希望也已經破滅，預估年底該利率將超出5.1％。

此外，周三（15日）出爐的零售銷售，顯示消費者支出創下近兩年新高後，更加強化交易員對Fed將有更多升息的預期。據FedWatch工具指出，交易員對Fed在3月調升2碼的押注已從前一日的9.2％升高到12％。

年初受到投資人預期通膨降溫將使Fed的貨幣政策在今年稍後開始降息，帶動美股1月出現強漲、美債價格也跟進反彈、加密幣則重拾多頭走勢，完全無視Fed官員多次重申目前討論貨幣政策轉向還言之過早的警告。

就本月初利率期貨的合約走勢，反映當時華爾街的基本預測是Fed在年中將利率升至4.75％到5％後，下半年就會轉而降息，到年底可望調降利率2碼。

不過最新就業報告與通膨數據公布後，凸顯美國通膨仍然相當頑強，也讓投資者對通膨快速降溫的不切實際期待終於出現裂痕。

Ionic資本管理公司資產配置經理人賓許（Doug Fincher）表示，市場對利率走向的態度已經出現顯著變化。他說投資人在1月中對Fed在下半年的降息還感到相當樂觀，但如今這樣態度卻有相當明顯的逆轉。

根據利率期貨合約指出，現今最可能發生的情景，是Fed在接下來兩次會議都將調升利率1碼。至於到了6月會議，交易員對於Fed是否暫停升息，還是繼續調高利率1碼則看法分歧。