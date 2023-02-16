Fed升息壓力增 美股收黑 特斯拉瀉5.7%

美國最新數據顯示通膨降溫速度減緩，恐促使聯準會持續升息，加上聯準會官員再度發表鷹派言論，華爾街股市16日開低走低，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下挫431.20點，或1.26%，以33,696.85點作收；標普500指數挫跌57.19點，或1.38%，收4,090.41點；那斯達克指數下滑214.75點，或1.78%，收11,855.84點；費城半導體指數下跌77.84點，或2.48%，收3,055.24點。

數據方面，美國勞工部16日公布，今年1月生產者物價指數（PPI）月增0.7%，遠高於12月的月跌0.2%與市場預期的月增0.4%，寫下七個以月來最大增幅，年增率則為6%，低於12月的年增6.5%，不過仍高於預期的5.4%，顯示美國通膨雖持續降溫，但速度減緩。

另外，美國上周初次申領失業救濟金人數報19.4萬，低於預期的20萬，也較修正後前值19.5萬人少一千人，已連續5周低於20萬，顯示就業市場依舊強勁；截至2 月4日當周，續領失業金人數報169.6 萬人，高於修正後前值168萬以及市場預期的169.5萬。

聯準會官員本周陸續釋出鷹派看法。儘管外界普遍預估聯準會將在3月會議上升息2碼，但聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）16日表示，「這是一場與通膨的長期鬥爭」，因此聯準會應持續表現出對抗通膨的決心，他不排除下次會議升息2碼，且希望聯準會儘快將聯邦基金利率拉高至5.375%。

克利夫蘭聯準總裁梅斯特（Loretta Mester）則指出，聯準會近期的升息步伐不夠強硬，她認為下回再升息2碼的確有「令人信服的經濟理由」，並重申有必要將利率提高至5%以上。

政經方面，針對中國偵察氣球事件，美國總統拜登16日表示，他希望就此事件與中國國家主席習近平進行會談，至於後續出現的三個不明飛行物體，目前仍沒有證據顯示它們與中國有關。

個股方面，特斯拉因自駕空能引發安全疑慮，因此將在美國召回362,758輛電動車，股價聞訊重挫12.20美元，跌幅5.69%，收在202.0400美元。

主要科技股16日陷入低迷，亞馬遜跳水3.01美元，跌幅2.98%，收在98.15美元；Meta挫跌4.72美元，跌幅2.66%，收在172.44美元；微軟下挫7.17美元，跌幅2.66%，收報262.15美元；Google下跌1.32美元，跌幅1.36%，收95.78美元；蘋果收挫1.62美元，跌幅1.04%，以153.71美元作收

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.94美元，跌幅2.09%，收報90.82美元；日月光ADR下跌0.15美元，跌幅2.05%，收7.17美元；聯電ADR則是挫跌0.13美元，跌幅1.58%，收報8.11美元。

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