HYBE入主SM娛樂？韓國娛樂版圖大洗牌

在全球擁有超高人氣的韓國男團BTS（防彈少年團），其經紀公司HYBE原本只是一間默默無名的小公司，沒想到憑藉著BTS的高人氣，近年來收購多間公司，如今更是傳出砸錢買進韓國娛樂經紀巨頭SM娛樂股份，若是收購成功， HYBE將成為該公司最大股東，未來更可能取得經營權入主SM娛樂，韓國原本三雄鼎立的娛樂版圖將大翻轉。

權力鬥爭鹿死誰手？HYBE借機翻轉娛樂版圖

路透10日報導，HYBE將砸下4,230億韓元（約新台幣99億元），從SM娛樂最大股東兼創辦人李秀滿手中18.4％的股份中買走14.8％。

若 HYBE收購成功，將成為SM娛樂最大股東，進一步取得超過30％股份後，甚至可以取得經營權。此消息一出，不僅兩家經紀公司股價雙雙上漲，更造成所有關注娛樂圈的人一片譁然。

回顧這起南韓娛樂界大戲，其實與SM娛樂內鬥白熱化有關。從李秀滿的侄子、SM共同代表理事李成洙自行宣布SM創辦人李秀滿即將退休開始，揭開李秀滿「被退休」的戲碼，為擺脫李秀滿壟斷的製作體系，李成洙緊接著發布SM 3.0藍圖，宣布韓國網路巨頭 KAKAO將成為SM娛樂第二大股東，擁有9％股份；而後李秀滿又跳出來表示沒有要退休，並緊急從美國返韓發出聲明表示，HYBE將從他手中持有的18.4％股份中買走14.8％，成為SM娛樂最大股東。

14日，又傳出韓國文化產品巨頭、跨國公司CJ集團根據KAKAO的提議，正在構想以有償增資或公開方式收購SM最多19.9％的股份。如果CJ與KAKAO聯手，收購戰將形成「Kakao+CJ+SM管理層」對決「HYBE+李秀滿」的新局面。但隨後CJ澄清並無此事。

不過，這場經營權爭鬥戰並沒有就此結束。16日，李成洙再度出擊，貼出影片痛訴李秀滿的真面目。除了表示HYBE主張的尊重SM歷史只是為了平息輿論的謊言和文字遊戲外，李成洙還提到李秀滿利用海外製作偷稅漏稅，私吞SM旗下團體WayV、SuperM及aespa在美國、中國等地部分專輯銷售額，未來更將私吞SM所有海外收益的6％。

收購風波未平 內部員工、外部粉絲皆不滿

事實上，在2020年李秀滿開始出售股份後，HYBE一直想試探收購，但當時李秀滿不願意向競爭者HYBE出售股份。可是這次權力鬥爭中，沒什麼選擇餘地的李秀滿選擇與HYBE成為盟友。HYBE主席房時爀表示，HYBE完全支持前總製作人李秀滿的metaverse、多重品牌系統等策略。

收購事件引起軒然大波，除了SM管理層公開反對所有敵對性收購，內部員工發起投票反對，粉絲們也在網路上發表不滿表示「李秀滿完美演繹再利益面前人性能有多醜陋，最後受傷的還是只有被當成商品的藝人和粉絲」、「雖然不是SM的粉絲，但SM還是不要被收購比較好，如果一旦被收購，下一個就是YG、JYP，一家壟斷不是什麼好事，畢竟三大的時代還可以競爭，一旦壟斷最慘的是消費者」。

SM娛樂有多大？HYBE賺了多少足以收購SM？

SM娛樂是韓國經紀公司的開拓者，打造出東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee以及EXO等超高人氣團體，近年更推出Red Velvet、NCT、aespa等新團，可說是奠定K-pop盛世的關鍵。根據15日收盤價，SM娛樂每股報價12.8萬韓元（約新台幣3,021元），總市值約3.06兆韓元（約新台幣722億元）。

HYBE前身為bighit，最初僅是一家小公司，靠著捧紅BTS逐漸擴大經營，網友更稱是「BTS撐起一家公司」，但HYBE股價常受到BTS的一舉一動影響，甚至曾經大跌73％，HYBE也明白不能單靠BTS，近年不斷收購公司，自2019年起，除了陸續收購Source Music、Pledis Entertainment、KOZ Entertainmen等娛樂公司，也買了音樂遊戲公司Superb、美國媒體公司Ithaca Holdings及AI音訊科技公司Supertone。

根據HYBE去年第三季財報，即使防彈少年團停止活動，HYBE自7月到9月的收入仍增長了4,455億韓元（約新台幣105億元），比去年同期增加30.6％。15日HYBE收盤價19.1萬韓元（約新台幣4,508元），市值來到7.87兆韓元（約新台幣1,857億元）。

SM娛樂創辦人李秀滿 K-POP的先驅

曾擔任過歌手、廣播主持人和電視主持人的李秀滿，在1989年以兩億韓元 （約新台幣468萬元） 為本錢，設立「SM企劃」。1995年「SM企劃」正式法人化，成為「韓國SM娛樂有限公司」。

SM娛樂創辦人李秀滿 。圖／本報資料照片

1996年，SM娛樂推出團體H.O.T獲得巨大成功後，往後15年間陸續推出知名偶像團體，如Super Junior、少女時代、SHINee、EXO等，皆是大熱的偶像團體。因此李秀滿被評價為韓流和K-POP的先驅者，更被稱為「文化界總統」。2013年年底公布的韓國演藝界股票資產排行榜上，SM以總價1,866億8千萬韓元（約台幣10億7千萬元）的股票奪得第一位，奠定韓國娛樂公司巨頭的地位。

SM旗下男團EXO首爾三巡演唱會座無虛席。圖／ 本報資料照片

結合元宇宙概念 打造全新世界「曠野」

SM創辦人李秀滿一直有獨到的見解及野心，早在2015年SM就開始加入AI的行列， 2021年他發表要把SM打造成元宇宙的構想，並創立了虛擬女子團體aespa。

李秀滿曾提到，元宇宙的世界就是未來，現在是P2C（Play2Create）重要的時代。SM娛樂公司更是打造未來娛樂世界元宇宙品牌「曠野」，原本「曠野」是aespa的元宇宙概念，但隨著公司對元宇宙越來越執著，super junior、少女時代、東方神起、red velvet、EXO和NCT都陸續被公司強行給拉進「曠野」。

因此「曠野」演變成SM旗下團體所整合的文化宇宙，透過2022年出所舉辦的線上演唱會，「曠野」的概念逐漸具體化，後續更推出粉絲社區「曠野俱樂部」，展現SM夢想中的未來元宇宙娛樂世界。

此外，在2月初發布的S.M 3.0藍圖中，更表示公司將成立虛擬藝人IP製作中心，用於製作虛擬角色，可見SM對元宇宙概念的決心。

aespa由四名實體成員及四名虛擬成員組成 。 圖／擷取自SM Entertainment網站

韓國娛樂圈版圖震盪 HYBE收購會成功嗎？

韓國娛樂圈從最早的三分天下（SM、YG、JYP）到五社鼎立（SM、YG、JYP、CJENM、HYBE）。從財報來看，SM從過去市值最高變成倒數第二，而黑馬HYBE則搖身一變成為市值最高娛樂公司。若HYBE最終成功成為SM最大股東，甚至掌握SM經營權，未來韓國娛樂圈勢力分布將大洗牌。

但是，SM股價近日飆升，已經超過HYBE所提出的每股12萬韓元收購價格。因此，有媒體報導HYBE的收購計畫可能出現變數。

報導指，HYBE原先計劃到3月1日前，以每股12萬韓元價格公開收購SM發行股份總數的25％（595萬1826股），再加上從李秀滿手中認領的14.8％股份（HYBE尚未購買，需等到SM 3月底股東大會表決，因此目前只有認購權），最少能確保拿到39.8％股份，進而取得經營權，但如果SM的股價超過HYBE所提出的收購價，股東們接受收購的誘因就會消失，因此HYBE的收購也可能會失敗。

對此KAKAO提到有償增資並不是收購SM，而是為了加強事業合作而進行戰略性的投資。因此表示不會用比HYBE更貴的價格收購SM股份，並且目前沒有追加購買SM股份的計畫。