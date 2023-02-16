歐元區通膨壓力仍重 拉加德重申3月升2碼

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）於15日指出，歐元區通膨率仍然過高，為了抑制價格上漲壓力，預計會在3月再度升息2碼（50個基點）。

歐洲央行自去年7月以來共升息300 個基點，主要再融資利率達到2008 年11 月以來新高。在數次升息之下，歐元區今年1月的消費者物價指數（CPI）已從10月份的峰值10.6%降至8.5%，為連續第三個月下滑，不過，剔除能源等波動項目的核心CPI年攀升5.2%，仍處於歷史高點，顯示價格壓力已從最初的能源領域蔓延至所有產業。

拉加德15日表示，歐元區目前的價格壓力仍然沉重，且由於薪資持續增長，潛在通膨仍舊很高，尤其服務業與非能源工業產業的通膨攀升速度相當快，因此歐洲央行仍需調高利率以抑制需求，他們準備在3月的會議再次升息2碼，之後再評估貨幣政策的未來動向。

拉加德補充指出，目前尚未看到薪資物價螺旋式上漲（wage-price spiral）的明顯跡象，不過這樣的情形仍可能發生，且預料會加劇通膨。

歐洲央行決策委員、愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫早前表示，歐洲央行可能將基準存款利率提高到3.5%以上，意味著今年將再升息4碼，且預料今年內不會降息。

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