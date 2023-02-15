台積電失寵？小摩、老虎全球砍持股

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於14日公布文件顯示，其去年第四季大砍台積電ADR持股，與此同時，老虎全球管理（Tiger Global Management）、貝萊德（BlackRock）、摩根大通（JPMorgan & Chase）、GQG Partners 等投資公司也先後公布持倉報告，上述公司於去年第四季皆不約而同地削減了台積電ADR持股。

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威於14日公布去年第四季的持股明細，內容顯示，該公司重砍5,176萬股台積電ADR，減持幅度高達86.2%，砍至剩下829萬股，持股價值來到6億1,770萬美元，此消息重挫台積電ADR股價，15日收盤下跌5.31%。

知名對沖基金老虎全球則出手更重，該公司於去年第三季買進131萬股台積電ADR後，便於第四季將台積電ADR全部出清，而另一間投資公司GQG Partners則是賣出1,138.5萬股，減持幅度達63%，手中剩下670萬股，持股價值約為6.162億美元，另外，摩根大通和貝萊德則各自拋售409.4萬股和375.7萬台積電ADR。

至於波克夏大砍台積電ADR持股的原因，美國財務顧問公司Gardner, Russo & Quinn合夥人羅素（Tom Russo）推測，巴菲特可能已看到了環境變化，整體市場對台積電而言較為不利，因此該公司調整資金配置來應對。

不過增持台積電ADR的投資公司也不在少數，全球最大避險基金橋水（Bridgewater）便於第四季增持3萬股台積電ADR，增持比率約為14%，累計持股23.7萬股，持股價值1,765萬美元，富達SelectTech投資組合則將持股拉高169%至845萬股，德銀則是增持216%至632萬股，高盛加碼181.2萬股，而瑞士銀行增持293.6萬股。

延伸閱讀

跟著大咖選股！最新美股13F報告亮點解密

揮別股神 陸行之：台積電有七看點

老虎全球基金 全面削減中概股