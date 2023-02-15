ASML：出口管制威脅前景

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）稍早警告，各國加強出口管制將威脅事業前景，但強調美國與荷蘭等國雖針對中國貿易禁令達成共識，詳細規範仍需數月協商才能確立，估計今年獲利還不會受影響。

艾司摩爾表示，美國為了防堵中國壯大半導體產業勢力，近年不斷施壓西方國家及日本聯手對中國實施出口管制，導致艾司摩爾自2019年起便無法出口最高階半導體設備至中國。

艾司摩爾指出：「隨著各國日漸維護科技主權，長期下來全球貿易、競爭及科技業供應鏈都將受到影響，恐將嚴重打擊我們的事業前景及成長潛力。」

但艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）強調，雖然美國已和盟國達成協議，將對中國加碼實施出口管制，但詳細規範仍需各國費時協商才能確立，估計今年還不會對艾司摩爾財測造成實質影響。

艾司摩爾在1月底發表的年報中預期，今年第一季營收約在61億至65億歐元（約65億至70億美元），毛利率約在49％至50％。今年全年營收成長率可望超過25％。

去年在全球半導體嚴重缺貨及晶片大廠擴大產能的情況下，艾司摩爾無論在邏輯晶片或記憶體晶片市場都接單接到手軟，推動去年營收成長14％至212億歐元，創下歷史新高。去年訂單總額也達到307億歐元。

艾司摩爾的深紫外光微影技術（DUV）在去年大賣，使去年毛利達到107億歐元，高於前年的98億歐元。然而，去年通膨升溫導致原物料、運輸及勞工成本全面上漲，再加上艾司摩爾為了應付龐大需求而投資擴大產能並加快出貨，導致去年毛利率從前年的52.7％縮小至50.5％，淨利也因此下滑4％至56.2億歐元。

艾司摩爾財務長達森（Roger Dassen）表示，短期內全球經濟衰退可能衝擊半導體需求，但是仍看好長期需求成長，因此將會繼續提升產能。

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