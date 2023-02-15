海運費砍半 美Costco樂見降價潮

包括好市多（Costco）在內的美國零售商本月稍後將與航運公司進行長期合約談判，盼能削減運輸成本並省下數百萬美元。好市多期待航運費率能至少砍半，令他們能夠停止漲價或放緩價格漲幅，甚至開始調降價格。

據海空運資訊供應商Xeneta數據顯示，截至2月9日為止，從中國大陸運送一個標準40呎貨櫃至美國西岸的長期合約運費平均為2,618美元，遠低於去年4月1日的8,607美元。顯示零售商減少訂單與消費者縮減支出，連帶影響海運需求下降。

好市多財務長葛蘭帝（Richard Galanti）指出，航運費率下滑將促使他們降價。好市多每年從亞洲進口逾20萬個貨櫃。他表示：「若從亞洲運送產品至北美港口的成本降低，那我們肯定會反映在商品價格上頭。」

另一家零售巨頭好必來（Hobby Lobby）資深副總裁兼財務長嘉吉（Jon Cargill）表示，「航運成本可能是今年節省最多的項目。」好必來是美國最大進口商之一，在全美各地擁有近1,000家分店。

航運媒體《商務日報》（Journal of Commerce）籌辦的TPM年度大會（跨大平洋海事會議）2月26日於加州長灘登場，各大零售業都將出席並與海運業者展開為期數週的合約談判。

進口商預期今年合約協商將大大不同。許多零售商此時在消化庫存的同時也撤回部分訂單，導致貨運量疲弱，海運公司急忙填補船上閒置空間。

這與一年前疫情肆虐期間形成強烈對比，當時消費者需求火熱導致貨運量暴增、塞港嚴重，海運運費跟著水漲船高。不少進口商為了確保獲得貨櫃艙位，不惜以兩倍費率價格簽訂合約。

此供應鏈瓶頸問題導致貨物延誤抵達、運輸成本暴增，連帶推升去年通膨攀抵40年高點。據國際貨幣基金（IMF）研究發現，海運費率倍增會導致通膨攀升0.7個百分點。若費率砍半的話，也會帶來相同效果的跌幅。（相關新聞見A10）

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