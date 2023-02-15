美零售佳引擔憂 美股小漲 台積ADR崩5%

美國1月零售數據高於預期，使市場擔通膨仍處於高位，恐強化聯準會鷹派立場，華爾街股市15日開低，不過由於Airbnb等企業財報亮眼，帶動那斯達克指數盤中黑翻紅，其它三大指數也在尾盤轉升，終場微幅收漲。

道瓊工業指數上揚38.78點，或0.11%，收34,128.05點；標準普爾指數揚升11.47點，或0.28%，收4,147.60點；那斯達克指數上漲110.44點，或0.92%，收12,070.59點；費城半導體指數上揚11.44點，或0.37%，收3,133.07點。

數據方面，美國商務部15日公布報告顯示，今年1月整體零售銷售額月增3%，一改去年12月下滑1.1%的頹勢，且為2021年3月以來的最大升幅；剔除汽油和汽車的零售銷售則月增2.6%，同樣寫下近兩年來的最大增幅，顯示美國經濟在聯準會加息循環之中仍維持韌性，不過也引發市場對於持續升息的緊張情緒。

政經方面，美國總統拜登14日宣布經濟團隊人事變動，聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）獲提名成為白宮國家經濟委員會（NEC）之首，外媒報導指出，白宮正在考慮提名芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）為聯準會副主席，以填補布蘭納德離開職位後的空缺。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於16日至22日間訪問德國、土耳其及希臘，期間將出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），早前曾傳出稍布林肯考慮在慕尼黑會晤王毅，美國務院官員15日再度被問及此事，僅強調會議期間有很多互動機會，目前沒有具體表示雙方是否會面，預計未來幾天再做說明。

美國債務上限危機仍懸而未決，美國國會預算辦公室（CBO）15日指出，倘若國會與華府遲遲未就調高上限一事取得共識，美國財政部恐會在今年7月至9月間用盡所有非常規措施，屆時美國將會陷入債務違約的窘境，CBO強調，實際情況仍端看今年4月的稅收情況，倘若稅收大幅減少，最恐可能在7月出現債務違約。

此外，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）15日表示，該公司一名前中國員工涉嫌盜用ASML專有技術的機密數據，該公司正在就此事進行調查。

個股方面，主要科技股周三漲跌互見，Google勁揚2.15美元，漲幅2.26%，收在97.10美元；亞馬遜 上漲1.46美元，漲幅1.46%，收報101.16美元；蘋果揚升2.13美元，漲幅1.39%，收在155.33美元；Meta則是下挫2.32美元，跌幅1.29%，收報177.16美元；微軟挫跌2.17美元，跌幅0.80%，收269.32美元。

台股ADR方面，台積電ADR重挫5.20美元，跌幅5.31%，收在92.76美元；日月光ADR下滑0.15美元，跌幅2.01%，收報7.32美元；聯電ADR挫跌0.22美元，跌幅2.60%，收8.24美元。

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