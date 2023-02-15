跟著大咖選股！最新美股13F報告亮點解密

最新一季美股13F持倉報告揭露，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）罕見短線買賣台積電ADR，連帶衝擊台股15日開低走低。究竟13F報告是什麼？最新一季的報告又有哪些值得注意的市場動向？工商財經網整理最新美股13F報告亮點，謹供讀者掌握股市脈動。

美股13F報告是什麼？

13F報告，一般被稱為SEC Form13F或13Filling，為美國證券交易委員會（U.S.Securities and Exchange Commission，SEC）規定資產管理超過1億美元的投資機構，在每個季度結束後45天內須向SEC提交持股明細以及資金去向。

這些投資機構包含共同基金、對沖基金、信託公司、養老基金、保險公司，例如巴菲特掌管的波克夏海瑟威、索羅斯基金、橡樹資本、橋水基金、摩根大通等等。

13F報告值得參考嗎？

如同台股投資人會透過觀察「三大法人買賣超」或大戶的動向，藉此分析股票漲跌；美股13F報告則是揭曉各大投資機構持倉，讓散戶投資人掌握市場專業經理人的資金動向。不過，值得留意的是，這些機構從買賣股票到提交13F報告往往存在好幾個月時間差，因此13F報告不夠及時，不適合作為買進賣出的唯一依據。

重點機構上季持倉變動解析

波克夏海瑟威／大砍台積電ADR持股86.2% 加碼蘋果

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威於美國時間2月14日公布去年第四季的持股明細，內容顯示，該公司大砍台積電ADR持股，減持幅度達86.2%。

波克夏於去年第三季斥資逾41億美元買進6,010萬股台積電ADR，一舉躍升為台積電的前十大股東，外界原先預期巴菲特將長期持有，然而根據波克夏最新公布的報告，在第四季重砍5,176萬股，減持幅度高達86.2%，砍至剩下829萬股，持股價值來到6億1,770萬美元。

除了台積電外，波克夏削減持股的公司還包括雪佛龍（Chevron）、動視暴雪（Activision Blizzard），以及美國零售公司克羅格（Kroger）

另外，波克夏上季小幅加碼蘋果(Apple Inc.)約33.4萬股至8億9,510萬股，持股價值高達1,163億美元，占蘋果流通在外股票5.6%，始終維持蘋果最大股東。

橋水基金／減碼晶片股巨頭 轉進金融股

全球最大避險基金「橋水基金」2月13日公布去年第四季持倉報告（13F），主要減持晶片股，也減持了重倉的新興市場ETF，進一步增持重倉的追蹤美股大盤股ETF iShares核心標普500指數ETF（IVV）。

橋水上季共出清133檔持股，超微、美光、輝達分列前三名，規模各為4,580萬美元、2,389萬美元及2,190萬美元。

橋水也大幅減碼消費必須品股，同時大幅新增或加碼金融股。減持的消費必須品股中，以嬌生、好市多、百事可樂、可口可樂、P&G減碼最多，不過，嬌生、百事可樂、P&G仍位列橋水主要持股。

橋水新增的87檔股票中，前兩名為摩根大通和花旗，摩根大通（JPM）新進692,356股，市值約9,280萬美元；花旗（C）逾128萬股，市值約5,810萬美元。

橋水持續加碼最大持股 iShare Core S&P 500 ETF，上季增持17%至7.93億美元；另外也大幅加碼美國銀行152%至1.06億美元；加碼波克夏44%至1.12億美元。

此外，Google母公司Alphabet的A類股、麥當勞、微軟、萬事達卡A類股、Airbnb的A類股也都被減倉。

截至第四季末，橋水前五大持股中第一大重倉股是IVV，較第三季持股量增加約17％，超越寶僑（P&G），成為最大重倉股。寶僑第四季遭減持162萬股，退居第二大重倉股，而第三大重倉股為IShares 核心新興市場 ETF（IEMG-US）。

橋水去年第4季增持約3萬股的台積電ADR，增持比率為14%，累計約23.7萬股，市值1,765萬美元，只占橋水投資部位0.1%。

紐約州退休基金／減持台積電ADR、阿里巴巴ADR

紐約州退休基金 （CRF）的13F報告披露，該基金去年第四季調整投資組合，減持台積電ADR、阿里巴巴ADR，以及美高梅國際酒店集團，加碼摩托車生產商哈雷戴維森 （Harley-Davidson）。

CRF是紐約州及當地雇員退休系統以及紐約州及當地警察和消防員退休系統的投資機構，是美國第三大退休基金，該基金淨資產估計值為2332億美元。

CRF在去年12月底降低持有的210萬股台積電ADR部位，賣出423,194股台積電ADR。另還出售79,212股的阿里巴巴ADR，將其投資部位降至637,996股。

CRF在去年第四季還減持美高梅股票 （MGM-US）484,141股至677,981股，同時加碼155,070股哈雷戴維森 （HOG-US），將其投資部位翻倍至317,809股。

索羅斯基金管理公司／青睞特斯拉及加密貨幣產業

《華爾街日報》另外指出，「金融巨鱷」索羅斯旗下基金管理公司 (Soros Fund Management) 在去年第四季買進逾24萬股的特斯拉(Tesla, Inc.)股票，增持幅度約270%，索羅斯加碼標的多為大跌遇難個股，除了特斯拉以外，通用汽車（General Motors，GM）、「女股神」凱薩琳伍德操盤的方舟旗艦基金「ARK新興主動型ETF」（ARK Innovation ETF）也獲青睞。

索羅斯去年第四季拋售了Twitter、Zoom持股，另外買進超過8,300萬股健身器材和媒體公司派樂騰（Peloton Interactive, Inc.），加碼幅度將近370%，首度買進二手車商Carvana、叫車平台Lyft，並加碼叫車平台Uber。

對加密貨幣產業的興趣，去年第四季買入近4000萬股的Marathon Digital（MARA-US）、1720萬股的Block（SQ-US），增持MicroStrategy（MSTR-US）及加密友善銀行Silvergate（SI-US）的少量股份。

重量級投資機構對台積電ADR增減持股狀況

知名對沖基金老虎基金第四季共減持28檔股票，微軟、Google母公司Alphabet及京東等大咖都被砍，去年第三季首度建倉的132萬股的台積電ADR，第四季更是全數清光，另也清倉PayPal等13家股票。

儘管如此，目前各大基金持股變動資料中，台積電ADR股東上季加碼者也不在少數，包括富達SelectTech投資組合提高持股169%，至845萬股；德意志銀行也增持216%，至632萬股；紐澤西退休金基金持股加碼25%至330萬股；瑞士銀行、高盛也各自增持293.6萬股、181.2萬股。

其他增持超過100萬股的投資人包括FIL、Assenagon資產管理公司、Arga投資管理公司、Hudson Bay資本管理公司、加拿大皇家銀行、安大略退休基金。

至於減碼較多者，包括GQG合夥公司減持1,138.6萬股，摩根大通減碼409.4萬股，貝萊德減碼375.7萬股，美國銀行減持188.4萬股、Massachusetts金融服務公司減碼95.3萬股等。

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