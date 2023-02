威廉暗過招 將封殺哈利全家 2娃下場慘

威廉終出手 哈利全家沒好過!連2娃下場慘

白廳內部消息證實,哈利和梅根受邀出席查爾斯國王5月的加冕禮,稱「已在名單上」且正在計畫中,工作人員會盡全力避免他們和哥嫂同坐。因為有消息人士指出,威廉已經對哈梅發出警告,未來一旦上任,將會祭出封殺令,就連其子女亞契和莉莉貝也會遭殃。

據西班牙《馬卡報》報導,威廉王子看在父親的面子上終於妥協,願意接受薩塞克斯公爵夫婦返英參加極具象徵意義的加冕儀式,畢竟現在查爾斯才是英國君王,全然拋開紀錄片及回憶錄的舊恨,讓兒子能親眼見證家族時刻;據悉這場典禮將顛覆900年穿著王室服飾的傳統,改以軍服亮相。

外媒引述一名自稱威廉死黨的話稱:「兩兄弟現在幾乎可以說是斷聯,自從那些爆料式的內容重擊王室後,他們再也沒說過任何話,而他(威廉)也沒打算主動打電話。」甚至說,那是因為現在查爾斯是國王,等到威廉繼承王位後,他的加冕禮上,哈利連個影子都不會出現,「他更希望弟弟不在場」。

因為哈利和梅根連手出賣家人,不惜一切為自己伸冤,威廉似乎非常受傷,可能永遠都沒辦法忘記這段瘡疤。不僅如此,總有一天成為王,他也會實行連坐法,讓姪子姪女、也就是亞契和莉莉貝完全失去參與王室的權利,更不用說會讓他們參加加冕。

至於此次查爾斯的舞台,梅根子女也不會到場的原因,有媒體稱「依照慣例,年齡太小的成員禁止出席」,並舉了1953年女王伊麗莎白二世的加冕禮為例,當時年僅2歲的安妮公主同樣沒有到場。而亞契和莉莉貝屆時分別為4歲及2歲。

文章來源:Prince William has a stern warning for Prince Harry, Meghan Markle and their children

(中時新聞網 徐沛琪)