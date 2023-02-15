免息免服務費！蘋果先買後付傳數周後推出

蘋果（Apple）去年於全球開發者大會（WWDC）宣布將推出先買後付服務（Apple Pay Later），目前有消息來源指出，這項服務可能在幾周後正式推出，用戶可以Apple Pay購物，並以6周內分4期方式付款，且無須費用及利息。

國外科技網站9To5Mac引述外媒指出，蘋果的Apple Pay Later服務，將以用戶過去購買蘋果設備及服務的支出，來評估客戶的信譽，也以此判斷客戶是否能償還借款。這項評估方式代表在蘋果零售商店有良好消費記錄的客戶，有可能先被納入先買後付服務對象中。

除了消費紀錄，蘋果也可能將用戶是否有Apple Card納入評估。

報導稱Apple Pay Later將先在美國上路，用戶支出數據會透過Apple ID追蹤，而Pay Later選項會自動顯示在Apple Pay的頁面上。

Apple Pay Later是蘋果第一個非第三方支持的金融服務，代表蘋果將用自己的現金餘額支持客戶的分期貸款。如果客戶在Apple Pay Later服務上違約，可能會被永久停用，且直到他們的帳戶恢復正常前，Apple ID的其他功能也可能被同步禁用。

據傳Apple Pay Later目前正由Apple Store員工進行大型測試，該功能原定於 2022年9月時作為iOS 16的部分功能推出，但該服務在開發過程中面臨延誤並被無限期推遲。

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