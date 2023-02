開哪款車平均智商最高？研究揭驚人結果

一份英國研究顯示,開捷克汽車品牌Skoda的車主,平均智商最高,達99,相較之下,開英國豪華休旅車品牌Land Rover的車主平均智商為88.5,在研究中22個品牌裡墊底。

英國報廢車比價網站「Scrap Car Comparison」1月公布一項有趣的研究結果,他們邀請2024名英國汽車駕駛進行IQ測驗,並且將測驗結果與車主開的汽車品牌、顏色等交叉分析,依品牌、汽車顏色等排序車主智商高低。

研究結果顯示,22個受評比品牌中,捷克汽車品牌Skoda的車主平均智商位居第1,達99,第2至5名依序為日本鈴木汽車(Suzuki)的98.09、法國車廠寶獅(Peugeot)的97.79、MINI的97.41及馬自達(Mazda)的95.91。

平均智商倒數5名依序為瑞典車廠富豪(Volvo)的92.40、德國福斯汽車(Volkswagen)的92.25、頂級汽車品牌BMW的91.68、飛雅特(Fiat)的90.14,及英國豪華休旅車品牌Land Rover的88.5,Land Rover車主在22個廠牌中墊底。

另外,台灣路上常見的日本豐田汽車(Toyota)、日產汽車(Nissan)、韓國現代汽車(Hyundai)、本田汽車(Honda)及美國福特(Ford),研究中車主的平均智商分別為95.76、94.71、93.52、92.88、92.75,排名依序為第6、9、12、16及17。

研究也進一步分析車款顏色與車主聰明程度的關聯,結果顯示白色轎車車主平均智商達95.71居冠,其次為灰色的94.97、紅色的94.88,綠色車款車主平均智商為88.43。

針對研究成果,「Scrap Car Comparison」指出,事實上全球人口平均智商介於85至115之間,因此研究中的測驗結果都介於平均值中間,英國《快報》(Express)也引述「Scrap Car Comparison」總經理狄克(Dan Gick)指出,不論落在哪個分數,駕駛都不用感到丟臉,不管開哪款車,最重要的是成為「聰明駕駛」。

文章來源:Which Drivers are the Smartest?

文章來源:Skoda owners are likely smarter than drivers of any other car brand

(中時新聞網 吳映璠)