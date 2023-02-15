一張不留 這家對沖基金全數清倉台積持股

繼美國第3大退休基金紐約州退休基金CRF率先減持台積電ADR，美國股神巴菲特旗下的波克夏也暴砍86％部位，無獨有偶，知名對沖基金老虎全球也公布13F報告，去年第3季首度建倉的132萬股台積電ADR，竟然全數砍光，1張不留。

美國大型投資機構陸續提交去年第4季的持股明細，隨13F報告出爐，基金淨資產高達2332億美元的CRF打頭陣，公布去年12月底減持42.32萬股台積電ADR。

此外，波克夏去年第4季台積ADR持股不增反減，大砍去年第3季才建倉的台積電ADR達5176萬股，持股從6,000萬股陡降至830萬股，導致台積電今（15）日台美股價同步重挫。

除股神狂賣，知名對沖基金老虎基金第4季共減持28檔股票，除微軟、Google母公司Alphabet及京東等大咖都被砍，去年第3季首度建倉的132萬股的台積電ADR，第4季更是全數清光，另也清倉PayPal等13家股票。

不過，知名投資人戴利歐旗下的橋水雖大幅減碼超微、美光、輝達等3大晶片股，市值逾2,000萬美元，卻逆勢加碼約3萬股的台積電ADR，增持比率為14％，累計持有約23.7萬股，市值1765萬美元，占投資部位約0.1％。

即使台積電2022年業績繳出亮麗成績單，但在1月的法說上，總裁魏哲家已預估，今年不含記憶體，全球半導體產值約衰退4％，晶圓代工產業產值約下滑3％。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

股神棄守 台積多空激戰 網友:老巴不講武德

巴菲特大砍 台積電ADR盤後慘摔逾5%

巴菲特尋找繼任者 誰能夠接替他管理波克夏？