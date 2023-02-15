微軟也翻車？Bing AI被揪出答題錯誤

ChatGPT爆紅帶起全球AI大戰，Goolge及微軟等科技大廠紛紛投入資金參戰。先前Goolge的聊天機器人Bard因答題錯誤，導致母公司Alphabet股價跳水，沒想到上周微軟在Bing AI的展示會中也出現多個事實錯誤。

CNBC於14日的報導中指出，Goolg與微軟皆想在這場AI大戰中勝出，各自推出結合AI的搜尋引擎，微軟稱自家的Bing AI在推出48小時內，就有超過100萬人登入，並表示Bing AI可以產出如人類書寫的文字內容。

微軟於上周舉辦Bing AI與Microsoft Edge展示會，但在使用Bing AI查詢Gap與Lululemon的財報時，出現了幾個數據錯誤，與實際數字不符，也有些部分顯然是捏造出來的。獨立研究者Dmitri Brereton指出，Bing AI在展示會中顯示出一些完全錯誤的答案，但沒人注意到，大家反而都跳上這台Bing熱潮列車。

針對Bing AI答題被揪出錯誤，微軟回應表示，他們知道Bing AI的答案有誤，也已預期它會犯錯，會進一步根據錯誤改良。一位微軟發言人指出，現階段我們知道還有很多工作要做，系統犯錯的回報對我們很重要，能讓我們以此改良模型。

股價方面，微軟14日收漲0.85美元，漲幅0.31％，收272.17美元。

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