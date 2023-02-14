巴菲特大砍 台積電ADR盤後慘摔逾5%

巴菲特大砍台積電ADR持股 盤後摔逾5%

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於14日公布去年第四季的持股明細，內容顯示，該公司大砍台積電ADR持股，減持幅度達86%，進而導致台積電ADR盤後重挫逾5%。

波克夏於去年第三季斥資逾41億美元買進6,010萬股台積電ADR，一舉躍升為台積電的前十大股東，外界原先預期巴菲特將長期持有，然而根據波克夏最新公布的報告，其在第四季重砍5,176萬股，減持幅度高達86.2%，砍至剩下829萬股，持股價值來到6億1,770萬美元。

台積電日前在法說會上表示，由於消費者對於電子產品的需求下滑，客戶調整晶片庫存，預期半導體供應鏈將在今年上半年陷入低迷，不過下半年有望穩健回升。

CFRA投資研究公司分析師賽芙德（Cathy Seifert）對此指出，「波克夏透過台積電ADR賺了一點錢，然而這對於該公司而言並非一次巨大的勝利」，根據賽芙德的估算，波克夏大約是以68.5美元的價格買入台積電DAR，賣出的價格則大約落在74.5美元。

除了台積電外，波克夏削減持股的公司還包括雪佛龍（Chevron）、動視暴雪（Activision Blizzard），以及美國零售公司克羅格（Kroger）

另外，波克夏上季小幅加碼蘋果約33.4萬股至8億9,510萬股，持股價值高達1,163億美元，占蘋果流通在外股票5.6%，始終維持蘋果最大股東。

台積電ADR周二收盤上漲1.85美元，漲幅1.92%，收在97.96美元，波克夏減持的消息傳出後，拖累其盤後重挫，截至本篇截稿前，台積電ADR盤後價格下跌5.33%。

波克夏第四季持股變化。圖片來源：DATAROMA

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