植田將掌日銀 殖利率曲線管控可望退場

日本岸田內閣周二正式提名植田和男出任日本銀（央）行總裁，順利的話植田將主持4月底的決策例會。市場分析師認為，植田執掌日銀後暫不會緊縮貨幣政策，而是致力於先讓殖利率曲線控管退場。

岸田內閣最新日銀人事案已送進國會，內閣官房長官松野博一周二表示，「植田是一名國際知名的經濟學家，期盼由他執掌的日銀能與政府密切合作，俾以刺激經濟成長。」

植田也在住家附近接受媒體聯訪時指出，如果人事案獲得國會通過，他就任後必然「全力以赴」。

植田將取代任期將於4月8日屆滿的黑田，日本國會本月稍晚將舉行任命聽證會，確切日期仍未排定，不過由於執政內閣在國會參眾兩院掌握絕對優勢，聽證會也只是過場的流程，日銀已確定將改朝換代。

一旦獲得國會通過，植田的決策會議首秀將會是4月27～28日舉行的例會。

此外，岸田內閣同時提名日銀決策委員內田真一與前金融廳長官永見野良三出任日銀副總裁，取代原本將接總裁呼聲最高的雨宮正佳與若田部昌澄，後兩人任期於3月19日屆滿。日圓周二報131.82兌1美元，上漲0.5％，10年期公債殖利率則持穩於0.5％的日銀目標上限。

國際金融市場一直緊盯日銀下任總裁由誰出任，以便判斷未來殖利率曲線控管的退場時點。

三菱日聯摩根士丹利證券資深市場經濟學家六車治美（Naomi Muguruma）表示，「在貨幣政策指引方面，植田可能會聚焦於理論與實證分析，我不認為他會延續黑田的殖利率曲線控管政策，該政策不但沒有功效，副作用還愈來愈明顯。」

東短研究首席經濟學家加藤也指出，「植田出掌日銀後，殖利率曲線控管政策有可能在今春或夏天就退場，一旦取消10年債殖利率目標上限，日銀將會按兵不動，先觀察國內通膨與海外經濟情勢後，再決定何時結束負利率政策。」

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