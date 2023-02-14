美升息預測 學者:今年至少還有兩次升息

根據路透社對經濟學家的最新調訪指出，多數學者認為美國聯準會（Fed）今年至少還有兩次升息，而且不會降息。至於英國央行下月再度將利率調高1碼後，本次升息循環就會告一段落。

由於美國本月初公布的就業數據意外強勁，導致包括Fed主席鮑爾等多名官員多次重申Fed將會持續升息論調，企圖打消市場認為升息很快停止的樂觀期待。經濟學家看法顯然也與Fed一致。

在受訪的86名經濟學家當中，有超過半數、約46名預期Fed將會在3、5兩月各自升息1碼，使得聯邦基金利率上看到5％至5.25％，這比自去年11月受訪學者預測的利率頂點還要高出1碼。這項調查時間是從2月8日到13日。

TD證券美國宏觀策略師穆諾茲（Oscar Munoz）表示，雖然他們預期Fed還會再度調升利率兩次，但目前美國面臨的一大風險是利率恐怕還會更高。他提到由於就業市場持續保持強勁，促使Fed必須花更長時間將利率維持在高位。

該調查還發現，超過三分之二受訪者認為，由於美國通膨預料至少直到2024年都將超出目標水準，因此他們表示Fed今年不會有降息舉動。另外受訪經濟學家認為美國經濟今年陷入衰退機率約為6成，略高出1月調查的56％。

另外一份針對英國央行的調查指出，在受訪的49名經濟學者中，約有四分之三預估該央行將在3月進行本次升息循環的最後一次利率調高，使得關鍵利率攀高到4.25％。

Investec首席經濟學家修伊（Philip Shaw）表示，英國央行下月將把基準利率再度調高1碼，做為壓制通膨壓力升高的強化措施，但之後貨幣緊縮就會畫下句點。

自從疫情爆發以來，英國央行是全球第一個率先升息的主要央行之一，總計到目前為止，它已累計調高390個基點，如今這波升息循環也將要步入尾聲。

不過該調查也發現，受訪者預測英國央行要轉而下調利率，至少要等到2024年4月才有機會。

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