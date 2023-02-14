美CPI超預期 道瓊挫156點 特斯拉飆漲7%

美國1月通膨數據高於預期，復以聯準會官員發表鷹派言論，美債殖利率攀升，華爾街股市14日如坐雲霄飛車，四大主要指數漲跌互見，道瓊工業指數盤中一度跌逾400點，午盤過後跌幅收窄，收盤下挫0.4%，那斯達克指數則在特斯拉及輝達的提振下收紅。

道瓊工業指數下挫156.66點，或0.46%，收34,089.27點；標準普爾指數微跌1.16點，或0.03%，收4,136.13點；那斯達克指數上揚68.35點，或0.57%，收11,960.14點；費城半導體指數勁揚64.315點，或2.10%，收3,121.634點。

數據方面，美國勞工部14日公布，由於住宿成本攀升，能源價格上漲，今年1月消費者物價指數（CPI）月增0.5%，高於12月0.1%以及市場預期的0.4%，且為為三個月來最大增幅，而年增率則是6.4%，略低於12月的年增6.5，寫下2021年10月以來最小增幅。

剔除波動性較大的能源與食品後，美國1月核心CPI月增0.4%，與前月持平，略高於市場預期月增0.3%。年增率則是5.6%，高於市場預期的5.5%。

達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）於14日表示，如果經濟前景有所改變或是過於寬鬆，聯準會必須做好持續升息的準備，利率終點恐會超出原先的預期，她補充表示，若聯準會收緊貨幣政策的力道不足，將會使經濟持續過熱，最終的代價將會相當高昂，因此，不應設定一個固定的利率終點或升息路線，而是時時維持靈活性。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）也抱持相同觀點，他認為聯準會若要讓通膨率回落至其目標仍需要一段時間，若通膨持續高於2%，聯準會將會需要採取更多行動，將利率終點調升至高於預期的區間。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）則釋出鴿派看法，他指出，聯準會的升息循環雖然尚未告終，但確實已接近終點，他預估今年的核心通膨率落在3.5%左右，2024年則為2.5%，到2025年則會回落至2%的目標。

個股方面，電動車大廠特斯拉周二再度宣布價格異動，將Model Y車型的的價格提高1,000美元至58,990 美元，Model 3的價格則降低500美元至42,990美元。該公司股價14日大幅飆漲，終場勁揚14.61美元，漲幅7.51%，收報209.25美元。

主要科技股14日則是漲跌互見，微軟收漲0.85美元，漲幅0.31%，收在272.17美元；亞馬遜上揚0.16美元，漲幅0.16%，收報99.70美元； Meta微幅揚升0.05美元，漲幅0.03%，收179.48美元；蘋果則下挫0.65美元，跌幅0.42%，收報153.20美元；Google挫跌0.05美元，跌幅0.05%，收94.95美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.85美元，漲幅1.92%，收97.96美元；日月光ADR揚升0.07美元，漲幅0.95%，收在7.47美元；聯電ADR則是上揚 0.13美元，漲幅1.56%，收8.46美元。

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