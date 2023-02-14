美今晚核彈級數據來襲 拜登恐坐不住

今天（14日）是西洋情人節，在台北時間晚上9點半，美國將公布1月消費者物價指數（CPI）的核彈級數據，傳出CPI較去年12月不降反升，屆時美國總統拜登是否坐得住。投資人關注二手車、能源價格和房租是否成為推升物價的幫兇，而最新通膨數據，被視為聯準會（Fed）利率政策重要參考指標，並對美股走勢造成影響。

金融投資網站Trading Economics預期，美國1月CPI較去年12 月上升0.4%，不降反升，年增6.3％。排除波動劇烈的食品及能源價格後，1月核心CPI估月增0.3％、年增5.4％。

去年12月CPI年增6.5％連六月下滑，月減0.1％。扣除波動性較大的食品與能源後，12月核心CPI年增5.7％、月增0.3％。

第一財經報導，不少經濟學家認為，上月物價漲幅可能會超過預期，有三大理由，首先，美國汽車協會（AAA）的數據顯示，1 月汽油價格止跌，反彈近 10%；其次，二手車價格年初明顯上升；三是，美國勞動力市場依然火熱，不僅加劇服務業通膨，也推升紐約等地區房租上漲。

值得一提的是，美國勞工統計局（BLS）此次調整了CPI權重和計算方式，也可能增加潛在波動性。原本兩年的統計區間改為一年，同時各分項的權重也出現變化，例如，住房部分權重從32.9%上升至34.4%，而食品將從13.9%下降至13.5%。

Dreyfus and Mellon首席經濟學家Vincent Reinhart表示，1月的CPI數據會比前3個月差。但他認為，CPI是聯準會用來構建其展望拼圖中的一塊，聯準會政策決定取決於整體經濟前景，而不是一個月的數據。

國內專家、萬寶投顧總監蔡明彰提醒，若美CPI數據傳出利空，研判先前未能跟上反彈的投資人可能會勇於逢低承接，操作上避開基本面未能對應股價位階，庫存消化慢、需求不佳的手機供應鏈壓力較大；此外，受惠中國大陸解封商機，電視相關的面板零組件可望露出曙光，車用電子、MCU和第三代半導體相對看好。

（中時新聞網 吳美觀）

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