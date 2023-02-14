搶搭「ChatGPT」淘金熱 這3檔美股潛力佳

今年初微軟據傳加碼百億美元投資人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI，隨後微軟、谷歌和中國搜尋引擎巨頭百度都宣布自家搜尋引擎將引進聊天機器人技術，瞬間在金融市場引爆一波「ChatGPT」淘金熱潮。

Grand View Research表示，到2030年，全球AI市場規模可能從2022年的約1,370億美元暴增到超過1.81兆美元。美國政府與歐盟也搶搭這股熱潮，宣布將加快推展AI技術的應用，以改善農業、醫療保健、氣候問題、電網與應急應對服務。管理顧問公司麥肯錫更表示，如果企業領導者努力去了解這項技術可以做什麼和不能做什麼，那麼AI將具有創造出數兆美元經濟價值的潛力。

AI和聊天機器人將帶來龐大商機，要如何搭上這一波淘金熱潮成為近來金融市場最熱門的話題，根據InvestorPlace.com報導，這3支標的或可讓你買個AI的未來。

●Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

該ETF基金投資有望從日益普及的AI技術中獲利的公司。

報導指出，投資ETF是從這股AI熱潮中獲利的最佳方式之一，並表示這檔基金在AI領域裡的選股非常多元化，納入了工業機器人、自動化、非工業機器人和自動駕駛車等多個領域的佼佼者，還能以每股約24美元的超低成本買票上車。

●輝達（Nvidia）

該公司向來是AI技術的先驅。近來輝達股價強勢表態，短短幾周內，從140美元一度飆漲至220美元價位，壞消息是，就技術面來看，其股票已經處於超買；但好消息是，基於該公司是AI晶片龍頭廠等原因，AI應用未來的榮景也意味著該公司的營收與股價前景一片光明，使其成為拉回必買的首選股之一。

周一輝達上漲2.46%，收在217.88美元。

●C3.ai Inc

C3.ai周一股價大跌8.05%，收在21.14美元，但該公司仍是近來市場最熱門的AI軟體股之一。在這一波「ChatGPT」狂熱帶動下，C3.ai最近從每股約12美元低點一路飆升至30美元。分析指出，雖然近來其股價回檔，但之後再創高點的後勢可期，因為該公司不缺產品需求，其AI解決方案業務涉及許多領域，包括製造業、石油與天然氣產業、公用事業、金融服務業和公部門，而微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也都與C3.ai合作提升雲端服務。

（時報資訊 柯婉琇）

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